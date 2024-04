Beirat von Hevert-Arzneimittel stellt sich neu auf

Der Beirat von Hevert-Arzneimittel berät seit über zwanzig Jahren die Hevert-Gesellschafter Sarah Hevert-Ernst, Marcus und Mathias Hevert in den Bereichen Recht, Marketing und Vertrieb sowie Finanzen. Seit diesem Jahr ist Klaus Seliger aus Bingen neues Beiratsmitglied.In der ersten Beiratssitzung des Jahres begrüßten sowohl die Hevert-Gesellschafter als auch die Beiratsmitglieder Franz-Josef Hans und Dr. Axel Sander das neue Mitglied Klaus Seliger. Seliger bringt vor allem seine fundierte Expertise im Marketing von Consumer Healthcare-Produkten (OTC) in den Beirat sein.Mit Stationen u.a. bei Boehringer Ingelheim, Merck, Almirall, Taurus Pharma und Luvos kann Seliger auf über vierzig Jahre Erfahrung sowohl im pharmazeutischen Konzernumfeld als auch im Mittelstand zurückblicken. In dieser Zeit hat er OTC-Marken im In- und Ausland erfolgreich entwickelt und geführt. Dabei gehören strategisches Marketing und die operative Umsetzung von Strategien zu seinen Kernkompetenzen. Der diplomierte und gut vernetzte Marketingexperte aus Bingen arbeitet inzwischen als unabhängiger Unternehmensberater.Klaus Seliger löst Frank D. Kube ab, der zum 31. Dezember 2023 seine Beiratstätigkeit niederlegte. Diplom-Kaufmann Frank D. Kube war seit 2009 im Beirat tätig. Bis zu seiner Beiratstätigkeit verantwortete er das deutsche und schweizerische OTC-Geschäft von Wyeth und war Geschäftsführer der Whitehall-Much GmbH. Der Hevert-Beirat konnte nicht nur auf Kubes OTC-Expertise vertrauen. Die Beiratsmitglieder schätzen darüber hinaus sein Know-how aufgrund seines Vorsitzes im Ausschuss für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller (BAH) e.V. sowie seines Beisitzes im BAH-Vorstand.„Wir danken Herrn Kube für seine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit ganz herzlich“, würdigt Mathias Hevert, Geschäftsführer von Hevert-Arzneimittel, die Beiratstätigkeit Kubes. „Seine kompetente Unterstützung wird uns sehr fehlen. Gleichzeitig sind wir froh mit Herrn Seliger einen gleichermaßen erfahrenen Nachfolger gefunden zu haben. Die beratende Unterstützung des Hevert-Beirates hat einen großen Anteil an der strategischen Ausrichtung unseres Familienunternehmens hin zu einem innovativen und agilen Naturheilkundeunternehmen, das nachhaltige Gesundheit für den Menschen und ökologische Nachhaltigkeit für die Umwelt miteinander verbindet.“Frank D. Kube wurde im Rahmen eines Treffens zum Jahresbeginn von den Hevert-Gesellschaftern und den Beiratsmitgliedern verabschiedet.Mehr über Hevert-Arzneimittel hier