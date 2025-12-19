Neue Präsenz in Heilbronns Innenstadt
Mit DCLPS zieht ein neuer Werbeträger in die Heilbronner Innenstadt ein
Die neuen Werbeträger haben ein Hochformat. Sie bieten Werbungtreibenden gute Möglichkeiten, sich der Bevölkerung auf Bildschirmen aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Je nach Standort erreicht man zwischen rund 105.000 und 258.000 Kontaktchancen innerhalb einer Woche. Jeden Tag wird die Werbung im Durchschnitt 29.000mal gesehen. Wenn man alle Flächen bucht, kommt man sogar auf ca. 203.000 Kontakte pro Tag. Der Preis für die Buchung aller Werbeflächen liegt bei 3.402 Euro pro Woche. Tausend Kontakte kosten demnach im Durchschnitt nur 3,09 Euro. In der Werbebranche dient der sogenannte TKP als ein Maßstab, um die Kosten einzelner Medien miteinander zu vergleichen.
Alle digitalen Screens im Straßenraum und in den Fußgängerzonen von Heilbronn können ebenso wie sämtliche analoge Werbeflächen bei der Werbeagentur Hettenbach gebucht werden. Die Agentur bietet in ihrem Bereich Media langjährige Erfahrungen und kann zahlreiche Referenzen in der Außenwerbung vorweisen. Als Spezialmittler selektiert und bucht sie für Kunden nicht nur lokal in Heilbronn, sondern auch landesweit in den verschiedenen Bundesländern oder bundesweit die besten Werbeträger. Zugleich kümmert sie sich um die Gestaltung und Produktion von Werbeplakaten oder Werbespots. Der Trend geht immer mehr in Richtung interaktiver, crossmedialer Werbekampagnen.
