Generationswechsel bei Hettenbach

Dritte Generation steigt mit eigenem Kommanditkapital bei Werbeagentur ein

Die HETTENBACH GMBH & CO KG, die im letzten Herbst bereits ihr 80-jähriges Jubiläum feiern konnte, hat sich für die Zukunft aufgestellt. Der langjährige Mitgesellschafter Fritz Hettenbach hat seine Kommanditanteile zum 01.01.2026 an Jasmin Braunauer und Olla Lorusso verkauft. „Wir freuen uns über den Einstieg unserer beiden Geschäftsführerinnen als Kommanditistinnen der Werbeagentur. Sie übernehmen bereits seit mehreren Jahren Verantwortung in unserem Unternehmen und sichern mit diesem Schritt dessen Zukunft“, kommentieren Fritz und Konrad Hettenbach das Ereignis.

Konrad Hettenbach bleibt der Agentur weiterhin als Gesellschafter verbunden, zieht sich in seiner Funktion als Geschäftsführer künftig jedoch in die zweite Reihe zurück. Mara Lienerth ergänzt das Duo der beiden operativen Geschäftsführerinnen zu einem Trio. Sie ist bereits seit längerer Zeit in der Agentur tätig und wurde aufgrund ihres Engagements zum Jahreswechsel zur Prokuristin ernannt. Die drei Powerfrauen haben in den letzten Jahren gemeinsam den Bereich Strategieberatung der Werbeagentur erfolgreich ausgebaut. Im Rahmen von Workshops werden Ergebnisse logisch erarbeitet. So lassen sich klare Grundlagen für Kommunikationsmaßnahmen und damit gute Voraussetzungen für deren kreative Umsetzung schaffen.

Neben der Beratung und Strategie ist die Werbeagentur Hettenbach in den Bereichen Kreation, PR und Content, Employer Branding, Messe und Promotion sowie Außenwerbung tätig.  Als Spezialmittler für Plakat- und Verkehrsmittelwerbung realisiert sie bundesweit Kampagnen auf analogen und digitalen Werbeträgern. 44 Prozent der betreuten Kunden kommen aus dem B2B-, 29 Prozent aus dem B2C-Bereich und 27 Prozent sind in beiden Segmenten aktiv. Die Agentur ist breit aufgestellt. Sie berät branchenübergreifend Unternehmen. Der größte Teil ihrer Kunden stammt aus dem Dienstleistungssektor, dem Handel und dem verarbeitenden Gewerbe, dem Sektor Software und IT, dem Gesundheits- und Sozialwesen und aus der Energieversorgung. Große Bedeutung haben auch Auftraggeber von Ausstellungen, Kunst und Museen.

Mehr dazu auf: https://www.hettenbach.de/agentur/

