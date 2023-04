Ukrainisches Kammerspiel am Hessischen Staatstheater Wiesbaden

Weitere Termine finden statt am 15. April im 19.30 Uhr und am 16. April um 16.00 Uhr.Eine Frau sucht verzweifelt nach einem neuen Zuhause. Sie hat alles verloren: ihr Haus, ihr Auto, ihre Arbeit, ihre Freunde und ihren Glauben an das Gute. Das Einzige, was sie noch besitzt, ist ein Korb mit kleinen Kätzchen. Diesen möchte sie ein neues Zuhause schenken. Die ukrainische Autorin Neda Nezhdana verleiht dieser Frau eine Stimme und erzählt damit von der Geschichte der Ukrainerinnen und Ukrainer im Donbass und von den Folgen der russischen Annexion 2014. John Farndon, der für seine Arbeit bereits ausgezeichnet wurde, übersetzte Neda Nezhdana ins Englische. Polly Creed inszenierte Farndons Fassung in London am Finborough Theatre mit Kristin Milward in der Hauptrolle. Creeds Inszenierung wurde in den Kategorien »Bestes Theaterstück« und »Beste Hauptrolle in einem Theaterstück« für die »OffWestEnd Awards« in London nominiert.»Unerträglich emotional.« - Mark Lawson, The Guardian»Rechtzeitig, unternehmenslustig, emotional erschütternd, politisch beschämend.« - Libby Purves, theatreCatInszenierungMitDie Vorstellungen am Hessischen Staatstheater Wiesbaden finden in Kooperation mit dem Rotary Club Wiesbaden Rhein-Main statt. Die Einnahmen gehen an das Theaterteam von Neda Nezhdana, um so für humanitäre Hilfe in der Ukraine Verwendung zu finden.Weitere Informationen unter www.staatstheater-wiesbaden.de