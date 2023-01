Der preisgekrönte Autor Jens Raschke hat mit »Schnecke durch die Hecke« ein neues Stück geschrieben, das am JUST Wiesbaden uraufgeführt wird.Er erhielt u.a. den Mülheimer Kinderstückepreis (2012 für »Schlafen Fische?«) und den Deutschen Kindertheaterpreis (2014, für »Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute«). Durch die Wiesbadener Inszenierung des »Nashorns« entstand ein reger Austausch zwischen Jens Raschke und dem Team des Jungen Staatstheaters und schließlich die Idee, gemeinsam ein neues Stück auf die Bühne zu bringen.Eines Tages erblickt die Schnecke Caruso das Licht der Wiesenwelt. Voller Vorfreude stürzt sie sich ins Leben– muss aber rasch feststellen, dass ihre Mitschnecken nicht sehr freundlich zu ihr sind. Ihr Haus windet sich nämlich andersherum als bei allen anderen Schnecken und das kommt in der Schneckenwelt gar nicht gut an. So entschließt sich Caruso die Wiese zu verlassen und macht eine erstaunliche Entdeckung …Ein Stück mit viel Musik über das Besondere am Anderssein und über die Schnecke in uns allen.»Schnecken sind, rein theatralisch betrachtet, eine echte Herausforderung.« – Jens RaschkeDas Stück und die Inszenierung werden im Rahmen von »Nah dran! Neue Stücke für das Kindertheater«, ein Kooperationsprojekt des Kinder- und Jugendtheaterzentrums in der Bundesrepublik Deutschland und des Deutschen Literaturfonds e.V. mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.InszenierungAusstattungMusikDramaturgie, TheaterpädagogikMitMehr Informationen finden Sie unter www.staatstheater-wiesbaden.de Theaterkasse: Telefon 0611.132 325 | E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de | www.staatstheater-wiesbaden.de Abo-Büro: Telefon: 0611.132 340 | abonnement@staatstheater-wiesbaden.de Gruppenbüro: Telefon 0611.132 300 | gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de Pressekartenwünsche bis zum 28. Februar bitte an: presse@staatstheater-wiesbaden.de