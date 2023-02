Pressemeldung zu Zensurvorwürfen am Hessischen Staatstheater Wiesbaden

Seit der Bekanntgabe der Beteiligung von Anna Netrebko an den diesjährigen Internationalen Maifestspielen Wiesbaden versuchen einige Internetnutzer:innen, auf den Social-Media-Kanälen des Hessischen Staatstheater Wiesbaden mit unsachlichen oder verleumderischen Beiträgen massiven Druck auf die Mitarbeitenden und Künstler:innen unseres Hauses auszuüben. In vielen dieser Kommentare werden Beleidigungen und Diffamierungen in die Welt gesetzt oder nationalistische Narrative verbreitet. Es werden zudem auch auf missbräuchliche Weise Posts kommentiert, die nicht im Zusammenhang mit den Maifestspielen stehen, wie z.B. Premierenankündigungen in der Oper, im Schauspiel oder im Kinder- und Jugendtheater. Einzelne unserer Künstler:innen, darunter auch mehrere russischstämmige, werden durch die Praxis der direkten Erwähnung (Markierung) einer regelrechten Verfolgung ausgesetzt, und es wird versucht, von diesen ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen.Wir sehen uns zum Schutz unserer Mitarbeitenden und Künstler:innen und aufgrund der uns als Betreiber der Social-Media-Kanäle obliegenden Pflichten daher gezwungen, unsere Netiquette konsequent umzusetzen und einzelne Kommentare zu löschen oder die Kommentarfunktion unter einzelnen Beiträgen gänzlich zu deaktivieren. Es handelt sich hierbei um keine Zensur, wie verschiedentlich – und ebenfalls in diffamierender Absicht – behauptet wird. Wie alle anderen Betreiber von Social-Media-Kanälen auch, ist das Hessische Staatstheater Wiesbaden verpflichtet, Kommentare mit möglicherweise rechtswidrigen Inhalten in diesen Kanälen zu kontrollieren. Zudem sind wir als Theater in der Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitenden und Künstler:innen. Dies bedeutet, dass wir gemäß unserer Netiquette und in Ausübung unseres digitalen Hausrechts solche Kommentare löschen, die die Rechte von Personen verletzen. Nutzer:innen, die wiederholt durch gegen die Netiquette verstoßende Kommentare auffallen, müssen leider blockiert werden. Auch Beiträge, die sich in keiner Weise auf unsere Inhalte beziehen, werden gelöscht.Die ausführliche Netiquette, die sich an den Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend orientiert, finden Sie hier: https://www.staatstheater-wiesbaden.de/netiquette/