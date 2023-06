Preis der Freunde des Hessischen Staatsballetts e.V.

Zum Ende der Spielzeit 2022.2023 ehrt der Verein der Freunde des Hessischen Staatsballetts e.V. nunmehr zum zweiten Mal mit seinem »Preis der Freunde des Hessischen Staatsballetts« einen Tänzer und eine Tänzerin der Ballettkompagnie.



Mit der Preisverleihung möchte der Verein seiner Wertschätzung und Anerkennung der hohen künstlerischen Leistungen des Hessischen Staatsballetts Ausdruck verleihen und einen Tänzer und eine Tänzerin würdigen, die in dieser Spielzeit durch seine/ihre Bühnenpräsenz, Rolleninterpretation, künstlerische Entwicklung oder Vielseitigkeit besonders herausragen.



Dabei ist es den Freunden des Hessischen Staatsballetts eine besondere Freude, durch zwei großzügige Spenden das diesjährige Preisgeld auf jeweils 1000€ für jeden der beiden Preisträger im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln zu können. Der Verein bedankt sich dafür bei der Nassauischen Sparkasse Wiesbaden und bei der Familie Weber-Andreae, die ihre Spende der Erinnerung an die 2022 verstorbene Tänzerin und Tanzlehrerin Lilu Weber-Andreae gewidmet hat.



Die diesjährige Verleihung des Preises der Freunde des Hessischen Staatsballetts e.V. wird nach der letzten Ballettvorstellung der Spielzeit 2022/2023 am 05. Juli im Großen Haus des Staatstheaters Wiesbaden stattfinden.