Nordische Klänge im Kurhaus

Einführung um 18.45 Uhr im Friedrich-von-Thiersch-Saal.In die Welt des skandinavischen Winters entführt das Hessische Staatsorchester im 4. Sinfoniekonzert unter der Leitung der international erfolgreichen Dirigentin Keri-Lynn Wilson. Kaija Saariaho erforscht in »Du cristal« unerhörte Klangwelten. Mit Edvard Griegs Klavierkonzert ist Mūza Rubackytė zu erleben. In einem skandinavischen Programm darf Finnlands bekanntester Komponist, Jean Sibelius, nicht fehlen. Dessen 2. Sinfonie wird wegen ihres grandiosen Finales mit der Unabhängigkeit Finnlands von Russland verbunden, weshalb sie in Finnland auch den Beinamen »Sinfonie der Unabhängigkeit« trägt.»Ein Konzert voller nostalgischer Erinnerungen… Als junge Musikerin spielte ich die bravouröse Anfangspassage von Griegs Klavierkonzert immer wieder und hörte Sibelius' 2. Sinfonie auf meinen Wanderungen durch die verschneiten kanadischen Rocky Mountains. Zusammen mit dem mitreißenden ›Du Cristal‹ ist es ein perfektes romantisches Programm, um das Wiesbadener Publikum im Winter zu erwärmen!« – Keri-Lynn WilsonKeri-Lynn Wilson blickt auf eine mehr als zwanzigjährige Karriere als Dirigentin an vielen führenden Opernhäusern und Orchestern der Welt zurück. In diesem Herbst gab Keri-Lynn Wilson ihr Debüt an der Metropolitan Opera, gefolgt von ihrem Debüt am Teatro Colon in Buenos Aires. Nun ist sie bereits zum zweiten Mal zu Gast in Wiesbaden.Kaija Saariaho »Du cristal«Edvard Grieg Klavierkonzert a-Moll op. 16Jean Sibelius Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43