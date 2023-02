Lesung und Signierstunde mit Elke Heidenreich

Im Anschluss: Signierstunde mit Elke Heidenreich im Foyer.Die Gedichtsammlung »Der ewige Brunnen« ist seit vielen Jahrzehnten ein Klassiker. Millionen von Leserinnen und Lesern haben hier die Welt der deutschen Lyrik entdeckt und erkundet. In diesem schier unerschöpflichen Lesebuch spiegeln sich die Lebenserfahrungen von Jahrhunderten. Jetzt erscheint es in einer Neuausgabe, in der Dirk von Petersdorff berühmte und kanonische Gedichte mit frischen Stimmen aus der Vergangenheit wie aus der Gegenwart vereinigt hat.Elke Heidenreich kehrt mit dieser Lesung ans Hessischen Staatstheater Wiesbaden zurück, an dem sie zwischen 2014 und 2018 die beliebte Talk-Reihe »Passione - Leidenschaft für die Oper« moderierte.Von Brentano bis Bachmann, von Goethe bis Gernhardt, von Judith Holofernes bis Udo Lindenberg reicht die Bandbreite der Autorinnen und Autoren, deren schönste und beste Gedichte im »Ewigen Brunnen« versammelt sind. Dirk von Petersdorff hat die Anthologie bis in die Gegenwart fortgeführt. Er hat mehr Gedichte von Frauen als je zuvor aufgenommen und das kulturelle Spektrum der Auswahl erweitert. Erstmals stehen im neuen »Ewigen Brunnen« auch einige erstklassige Songtexte. Und was schon damals galt, gilt auch noch heute: Der »Ewige Brunnen« ist ein einzigartiger Quell des Vergnügens, der Klugheit und der Weisheit.Im Anschluss an die Lesung findet im Foyer des Großen Hauses eine Signierstunde mit Elke Heidenreich statt.Weitere Informationen unter www.staatstheater-wiesbaden.de : Telefon 0611.132 325 | E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de | www.staatstheater-wiesbaden.de Abo-Büro: Telefon: 0611.132 340 | abonnement@staatstheater-wiesbaden.de : Telefon 0611.132 300 | gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de