Janáček- Doppel »Die Sache Makropulos« und »Aus einem Totenhaus« bei den Internationalen Maifestspielen 2023

Leoš Janáček gilt mittlerweile als einer der bedeutendsten Opernkomponisten überhaupt. Zu den Internationalen Maifestspielen 2023 bringt das Hessische Staatstheater Wiesbaden ein noch nie dagewesenes Mammutprojekt zu Ehren des großen Musikdramatikers auf die Bühne: Die beiden Spätwerke »Die Sache Makropulos« und »Aus einem Totenhaus« werden erstmalig an einem Tag aufgeführt, für beide Opern zeichnet dasselbe Regieteam unter der Leitung von Nicolas Brieger verantwortlich.Es ist kein Zufall, dass Janáček für die beiden Werke, die er kurz vor seinem Tod schrieb, Stoffe wählte, die das Leben und Sterben behandeln. »Die Sache Makropulos« ist kafkaeske Metapher, Metaoper – eine Opernsängerin spielt eine Opernsängerin – und eine Parabel über den Wert des Lebens und die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Emilia Marty nahm zu Beginn des 17. Jahrhunderts Elixier zu sich, das das Leben um dreihundert Jahre verlängert. Nach Ablauf dieser Zeit verachtet sie das Leben, fürchtet sich aber noch immer vor dem Tod. Dagegen hängen die Gefangenen in »Aus einem Totenhaus« an jedem bisschen Leben. Zur Vorlage für seine letzte Oper wählte Janáček Fjodor Dostojewskis »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus«. Dieser verarbeitete darin die erschütternden Erlebnisse seiner Verhaftung und Verbannung in die russische Katorga. Bei Janáček wird das Straflager zum Sinnbild des Lebens: Die Musik ist existenziell-menschlich, voll Grausamkeit und Schönheit. Die Themen seines Opernschaffens kondensieren hier: Leben und Sterben, Schuld und Vergebung.Musikalische LeitungInszenierungBühneKostümeChoreografieLichtChorDramaturgie(1854-1928)Oper in drei AktenIn tschechischer Sprache. Mit deutschen Übertiteln.Libretto: vom Komponisten, nach dem gleichnamigen Schauspiel (1922) von Karel CapekUraufführung: 1926 in BrünnMit(1854-1928) Oper in drei Akten.In tschechischer Sprache. Mit deutschen Übertiteln.Libretto: vom Komponisten, nach »Aufzeichnungen aus eine Totenhaus« (1861-1862)Von Fjodor M. DostojewskiUraufführung: 1930 in BrünnMitDoppelvorstellungen: 30. April 2023 16.00 und 20.00 Uhr, 14. Mai 2023 15.00 und 20.00 UhrVorstellungen »Die Sache Makropulos«: 30. Apr., 14. Mai, 2./ 11./ 28. Juni, 7. Juli 2023Vorstellungen »Aus einem Totenhaus«: 30. Apr., 14. Mai, 10./ 23. Juni, 6. Juli 2023Mehr Informationen finden Sie unter www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/die-sache-makropulos und www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/aus-einem-totenhaus Weitere Informationen unter www.staatstheater-wiesbaden.de Theaterkasse: Telefon 0611.132 325 | E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de | www.staatstheater-wiesbaden.de Abo-Büro: Telefon: 0611.132 340 | abonnement@staatstheater-wiesbaden.de Gruppenbüro: Telefon 0611.132 300 | gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de