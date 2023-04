»Il trittico«Giacomo Puccini (1858-1924)Zyklus aus drei Operneinaktern.In italienischer Sprache. Mit deutschen Übertiteln.Libretti: Giuseppe Adami & Giovacchino ForzanoUraufführung: 1918 in New York CityAm 8. Mai 2023 um 19.00 Uhr im Großen Haus.Zum letzten Mal: Puccinis »Triptychon« mit Olesya Golovneva im Rahmen der Internationalen MaifestspieleWenn Olesya Golovneva die drei Sopranrollen in Giacomo Puccinis genialen Einaktern aus »Il trittico« interpretiert, dann ist »Spannung pur« angesagt, wie der Wiesbadener Kurier schrieb. Extra für die Maifestspiele wird Golovneva diese drei Glanzpartien noch einmal übernehmen: die liebeshungrige Giorgetta im »Mantel«, die tief berührende Titelrolle in »Schwester Angelica« sowie die Lauretta in der wunderbar schrägen Erbschleicher-Groteske »Gianni Schicci« mitsamt ihrer immergrünen Wunschkonzert-Arie »O mio babbino caro«.Puccinis »Trittico« vereint an einem Abend drei Genres: den Eifersuchtsthriller, Melodrama und komische Oper. Uwe Eric Laufenbergs Inszenierung gelingt es, die so unterschiedlichen Charaktere der drei Einakter aufs Genauste einzufangen. Nach den großen Emotionen der ersten beiden Stücke folgt zum höchst heiteren und unterhaltsamen Ende die Komödie mit ihrem alles befreienden Lachen.Musikalische Leitung Albert Horne Inszenierung Uwe Eric Laufenberg Spielleitung Silvia Gatto Bühne Gisbert Jäkel Kostüme Jessica Karge Licht Andreas Frank Chor Albert Horne Dramaturgie Daniel C. Schindler Chor & Chorsolist:innen des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Hessisches Staatsorchester WiesbadenOlesya Golovneva, Aluda Todua, Aaron Cawley, Erik Biegel, Wolf Matthias Friedrich, Romina Boscolo, Ioan Hotea, Stella An, Fleuranne Brockway, Britta Stallmeister, Giorgio Surian, Philipp Donhauser, Benjamin Russell, Christopher Bolduc, John Holyoke, Martin Stoschka, Oliver Steinmetz, Sławomir WielgusWeitere Informationen unter www.maifestspiele.de Theaterkasse: Telefon 0611.132 325 | E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de www.staatstheater-wiesbaden.de Abo-Büro: Telefon: 0611.132 340 | abonnement@staatstheater-wiesbaden.de Gruppenbüro: Telefon 0611.132 300 | gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.dePressekartenwünsche bitte bis zum 26. April an presse@staatstheater-wiesbaden.de