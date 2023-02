Die nächsten Vorstellungen finden statt am 22. und 26. März 2023Früher versammelten sich die Menschen am wärmenden Feuer, heute versammeln sie sich vor ihren Bildschirmen. Der Schriftsteller Ulf Erdmann Ziegler (»Nichts Weißes«, »Eine andere Epoche«) geht in seinem ersten Theaterstück der Frage nach, wie sich die digitale Revolution auf die Menschheit und ihre Geschichte ausgewirkt hat, und wagt die Prognose einer Zukunft, auf die unsere Gesellschaft zusteuert. Sprachgewaltig und anspielungsreich, mit rhythmischem Furor und viel Witz malt er ein Gesellschaftsbild, das sich aus seiner Beobachtung der Welt und seiner Mitmenschen speist. Seine Protagonisten, die alle ihre ganz persönlichen und intimen Biographien mitbringen, versammelt er am »digitalen Feuer« der Computerbildschirme und Smartphonedisplays, wo die Stimmen einer Gesellschaft miteinander kollidieren: »Ein kaltes Licht, das die Herzen wärmt.«Christoph Kohlbacher, der bereits in der Spielzeit 2021.2022 als Regisseur seines eigenen Stücks »Instame« sein Gespür für präzises Timing unter Beweis gestellt hat, wird die Uraufführung von Zieglers Sprachpartitur in Szene setzen.Inszenierung Christoph Kohlbacher Bühne Lars Werneke Kostüme Jannik Kurz Choreografie Marje Hiorvonen Dramaturgie Wolfgang Behrens, Florian DelvoMit Noah L. Perktold, Paul Simon, Klara Wördemann, Lena Hilsdorf, Lina Habicht, Anne Lebinsky, Evelyn M. Faber, Tobias Lutze, Nina Völsch, Luise Ehl, Toni Pitschmann, Alexej VoigtländerMehr Informationen finden Sie unter https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/digitales-feuer Theaterkasse: Telefon 0611.132 325 | E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de | www.staatstheater-wiesbaden.de Abo-Büro: Telefon: 0611.132 340 | abonnement@staatstheater-wiesbaden.de Gruppenbüro: Telefon 0611.132 300 | gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.dePressekartenwünsche bis zum 6. März bitte an: presse@staatstheater-wiesbaden.de