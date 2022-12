Die nächste Vorstellung findet statt am 14. Februar 2023 um 19.30 UhrLeere Dörfer, ein alter Panzer und andere Dinge, die von Erwachsenen zurückgelassen wurden, zeugen noch von einer Zivilisation, die einst in der Welt existierte. Marek, ein Junge um die zwölf Jahre alt, hat Zuflucht in einem verlassenen Panzer gefunden. Dort lebt er allein, bis er eines Tages die verletzte Kara in der Umgebung findet. Die beiden schließen sich zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen, durchstreifen das Gelände auf der Suche nach Nahrung und Gegenständen, die sie für ihr neues Leben in vollständiger Autonomie gebrauchen können. Doch Kara hat nicht vor zu bleiben, sie ist auf der Suche nach der goldenen Stadt, von der sie gehört hat und die wie eine utopische Verheißung am Horizont glänzt. Ein paradiesischer Sehnsuchtsort, der Erlösung von den Gefahren und der Kälte der Welt verspricht. Als sich ihnen ein Soldat anschließen will, kommt Marek nach und nach dahinter, dass es nicht nur die Neugier ist, die Kara fortzieht, sondern auch ein dunkles Geheimnis, das sie verfolgt und nicht mehr umkehren lässt.Mit »Die goldene Stadt« erzählt Markolf Naujoks eine märchenhafte Abenteuergeschichte über eine von Erwachsenen verlassene Welt, in der Kinder sich in vollkommener Freiheit bewegen und nach ihren eigenen Regeln leben. Und allen Gefahren und Hindernissen zum Trotz die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft in die Hand nehmen. Die Produktion wird mit Kindern und Jugendlichen aus Wiesbaden zusammenarbeiten, die von Fluchterfahrungen betroffen sind.Inszenierung Markolf Naujoks Zeichnungen/Kostüm Theda Schoppe Bühne Lena SchmidDramaturgie Dirk Schirdewahn, Florian Delvo Theaterpädagogik Laura zur NiedenMit Marlene-Sophie Haagen, Tobias Lutze, Atef Vogel, Kristina GorjanowaMehr Informationen finden Sie unter www.staatstheater-wiesbaden.de /programm/spielplan/die-goldene-stadtTheaterkasse: Telefon 0611.132 325 | E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de | www.staatstheater-wiesbaden.de Abo-Büro: Telefon: 0611.132 340 | abonnement@staatstheater-wiesbaden.de Gruppenbüro: Telefon 0611.132 300 | gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de