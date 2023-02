Weitere Vorstellung am 5./ 19. März und 9./ 15. April, 16. Juni 2023.Außerdem am 29. Mai im Rahmen der Internationalen Maifestspiele.»Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding«, singt die Feldmarschallin in dieser zeitlosen Komödie für Musik. Der »Rosenkavalier« ist nach »Elektra« die zweite Zusammenarbeit des kongenialen Autorenduos Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss. Mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus nehmen sie den Wiener Hochadel hops, bis am Ende keiner mehr so genau sagen kann, wer eigentlich wen heiraten wollte. Mit Wiener Fake-Dialekt und anachronistischen Walzermelodien wird »Der Rosenkavalier« wenige Jahre vor dem Zusammenbruch der Donaumonarchie zum Abgesang auf eine ganze Epoche.Regisseur Nicolas Brieger inszeniert »eine Gesellschaft, die keinen Boden mehr unter den Füßen hat: nicht in der Musik, nicht im Tanz und nicht im Sozialen selbst«, schreibt der Wiesbadener Kurier.Musikalische LeitungInszenierungSpielleitungBühneKostümeLichtVideoChorKnabenchorDramaturgieMit, Chor & Chorsolist:innen des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Wiesbadener Knabenchor, Statisterie des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Hessisches Staatsorchester WiesbadenTelefon 0611.132 325 | E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de | www.staatstheater-wiesbaden.de Telefon: 0611.132 340 | abonnement@staatstheaterwiesbaden.deTelefon 0611.132 300 | gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de Pressekartenwünsche bisbitte an presse@staatstheater-wiesbaden.de