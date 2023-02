»6. Sinfoniekonzert«

Ist eine pulsierendere Metropole vorstellbar als das Paris der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts? Avantgardisten, Exilanten und Weltenbürger sammeln sich hier und bringen aufregende kulturelle Höhepunkte in Serie hervor. Zum Beispiel im Ballett: Hier schlägt 1910 Igor Strawinskys »L’Oiseau de feu« (»Der Feuervogel«) wie ein Blitz ein. Für die gleiche Kompanie, die Ballets Russes, schrieb Maurice Ravel zehn Jahr später seinen untergangstrunkenen Walzerwirbel »La Valse«. Und nur wenig später dringen auch die Jazzklänge bis zum Ballett vor, etwa in Darius Milhauds »La Création du monde« (»Die Erschaffung der Welt«). Michael Güttler und das Hessische Staatsorchester lassen das Paris von vor hundert Jahren in diesem Sinfoniekonzert ungemein farbenreich lebendig werden.»Allesamt in engem, geradezu simultanem zeitlichen Zusammenhang und in Verbindung mit der stark russisch geprägten Pariser Ballettszene entstanden, stellen diese Ballettmusiken Gipfelwerke im Schaffen der jeweiligen Komponisten dar und haben seit Jahrzehnten einen Spitzenplatz im internationalen Konzertrepertoire inne.« – Michael Güttler»La création du monde« op. 81a»La Valse«»L’Oiseau de feu« (»Der Feuervogel«, 1910)Weitere Informationen unter www.staatstheater-wiesbaden.de Telefon 0611.132 325 | E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de | www.staatstheater-wiesbaden.de Abo-Büro: Telefon: 0611.132 340 | abonnement@staatstheater-wiesbaden.de Gruppenbüro: Telefon 0611.132 300 | gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de