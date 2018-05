Herkules Advisors GmbH vermittelt Verkauf von einem Geschäftshaus in exponierter Lage in 27356 Rotenburg Wümme Die Herkules Advisors GmbH hat erfolgreich den Verkauf des Geschäftshauses in Rotenburg an der Wümme an ein Family Office vermittelt / Damit wechselt die Immobilie von einem dänischen Fond zu einem Privatbesitzer