Was tun, wenn es schuppt und juckt? Sanfte Lösungen von Herbacin!

Rund alle 4 Wochen erneuert sich unsere Haut und dabei werden alte Hautschuppen abgestoßen. Die sind normalerweise so winzig, dass man sie nicht sehen kann. Kommt der Hauterneuerungsprozess außer Balance, werden die abgestorbenen Hautschuppen zu sichtbaren Klumpen – häufig auf der Kopfhaut, oder es entstehen schuppige und juckende Hautstellen, beispielsweise an Knien bzw. in Kniekehlen.Schuppen sind nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern ein klares Zeichen für eine gereizte Haut und einen unausgewogenen Hautstoffwechsel. Auch ernste Hauterkrankungen, wie Schuppenflechte oder Neurodermitis, können dahinterstecken.Doch was tun, wenn die Haut juckt und schuppt?Sofern eine Hauterkrankung wie Schuppenflechte und Neurodermitis ausgeschlossen werden kann, gilt es bei Schuppen genau hinzuschauen, denn es gibt zwei verschiedene Arten von Schuppen.Da wären einerseits die trockenen Schuppen. Sie lösen sich leicht, sind weißlich, trocken und rieseln von allein von betroffenen Hautstellen ab. Trockene Schuppen entstehen bei zu trockener Haut, sei es am Körper oder am Kopf. Das Haar ist brüchig und stumpf.Andererseits gibt es die fettigen Schuppen. Sie sehen gelblich aus, sind klebrig und ölig. Am häufigsten treten fettige Schuppen auf der Kopfhaut auf. Ursache ist eine erhöhte Talgproduktion oder auch eine Pilzinfektion, die besonders durch hohe Luftfeuchtigkeit und Schweiß begünstigt wird. Das Haar ist fettig.Gemeinsam ist beiden Arten von Schuppen, dass sie mit unangenehmen Juckreiz einhergehen können. Wer diesem zu sehr nachgibt, riskiert einen Teufelskreis. Die eh schon gereizte Haut wird durch das Kratzen weiter strapaziert, Verletzungen und Entzündungen können die Folge sein.Egal, ob trockene oder fettige Schuppen auf der Kopfhaut, in der akuten Phase ist es wichtig, diese gezielt mit einem Anti-Schuppen Shampoo zu behandeln. Mit seiner sanften Pflegeformel ist Herbacin Wutapoon-Anti Schuppen Duo seit den 1950er Jahren ein bewährter Klassiker für gesunde Kopfhaut und gepflegtes Haar.Schritt eins gegen Schuppen ist die gründliche Reinigung von Kopfhaut und Haar mit dem Wutapoon Shampoo. Der Anti-Schuppen-Wirkkomplex aus hautverträglichen Pirocton-Olamin und Salicylsäure löst die Schuppen von der Kopfhaut und wirkt antimikrobiell sowie antioxidativ. Panthenol unterstützt die Hauregeneration. Überschüssiges Sebum wird entfernt, ohne Kopfhaut und Haare unnötig auszutrocknen.In einem zweiten Schritt wird das Wutapoon Haarwasser angewandt – ein echter Anti-Schuppen Booster. Neben den bewährten Anti-Schuppen Wirkstoffen Pirocton-Olamin und Salicylsäure, stoppt das Haarwasser den Juckreiz mit kühlendem Menthol und entzündungshemmenden Allantoin. Panthenol unterstützt zusätzlich den Regenerationsprozess der Kopfhaut. Das Haarwasser wird nach der Haarwäsche aufgetragen, einmassiert und nicht ausgespült, um die Anti-Schuppen-Wirkung optimal zu entfalten.Wenn die akute Phase nachlässt, gilt es zu Schuppen neigende Kopfhaut weiter in Balance zu halten. Auch hier sind die Bedürfnisse der Kopfhaut entscheidend für die Wahl des passenden Shampoos.Trockene Kopfhaut und strapaziertes Haar braucht reichhaltige Pflege und Feuchtigkeit. Das Herbacin Kräuter Shampoo Pflege kombiniert haarkräftigendes Extrakt aus Bambussprossen mit feuchtigkeitsspendenden Extrakt aus Zuckermelonen. Hopfen beruhigt gestresste Kopfhaut. Die natürliche Pflegeformel sorgt für kräftiges Haar mit gesundem Glanz.Wer eher zu fettigen Haaren und einer erhöhten Talgproduktion auf der Kopfhaut neigt, sollte im Alltag ein ausbalancierendes Shampoo verwenden. Extrakte aus Melisse und Birke haben einen positiven Effekt auf die Talgproduktion der Kopfhaut und beruhigen zugleich. Ingwer-Extrakt fördert die Durchblutung und kräftigt die Haut. Ist die Kopfhaut in Balance, sind auch die Haare gesund und glänzend.Nicht nur auf der Kopfhaut, auch an anderen Körperstellen kann der Hautstoffwechsel und Feuchtigkeitshaushalt aus der Balance geraten. Dabei kann unter anderem die natürliche Hautregeneration mehr Hautzellen als benötigt produzieren oder genau umgekehrt, es werden mehr Hautzellen abgestoßen, als nachgebildet. Verbreitetes Beispiel hierfür ist die Entstehung von hartnäckiger Hornhaut an den Füßen.Ein weiterer Faktor, der trockene, gereizte, schuppige Hautstellen begünstigt, ist eine geschwächte Hautbarriere. Ist die Fähigkeit der Haut, den Fett- und Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu regulieren gestört, kann die Haut übermäßig austrocknen – die Folge: Rötungen, Juckreiz bis hin zu schuppigen Hautstellen.Am häufigsten tritt schuppige, verhornte Haut an Ellenbogen, Knien oder auch an Füßen auf. Manche Menschen neigen auch an der Stirn bzw. der Haut am Haaransatz zu schuppigen Stellen.Auch bei schuppiger Haut gilt wie bei der Kopfhaut, die vorhandenen Schuppen sanft zu entfernen, die Hautregeneration zu unterstützen, den Hautstoffwechsel auszubalancieren und eine ausreichende Feuchtigkeitsversorgung wiederherzustellen.Schon die alten Ägypter schätzten die einzigartige Mineralienkombination des Salzes aus dem Toten Meer. Pflegeprodukte mit Totem Meersalz bieten für verschiedenste Hautprobleme eine sanfte Lösung. Die Mineralienzusammensetzung ist optimal für trockene, schuppende und juckende Hautstellen.erreichen den stoffwechselaktiven Hautbereich, wo sie auf den ganzen Energiestoffwechsel der Haut wirken. So legen sie zum Beispiel in der Epidermis regelrechte Salzdepots an und halten damit die Haut feucht und geschmeidig.wirkt Allergien und Infektionen entgegen, lindert Juckreiz und beruhigt sensible Haut.hilft den Wasserhaushalt in der Haut zu regeln, wirkt entzündungshemmend und fördert die Abwehrkräfte.reguliert den Erneuerungsprozess der Haut und normalisiert Hautabschuppungen, die zum Beispiel bei Psoriasis verstärkt auftreten.Um übermäßigen Feuchtigkeitsverlust zu vermeiden, gilt es die Hautbarriere zu stärken und die Haut intensiv mit Feuchtigkeit zu versorgen. Auf diese Weise kann Hautreizungen und einer Störung des Hautstoffwechsels vorgebeugt werden und damit auch einer übermäßigen Schuppenbildung bzw. Verhornung der Haut.Ein bewährter und gut verträglicher Feuchtigkeitsspender ist pflanzliches Glycerin. Urea ist optimal, um die Haut bei der Aufnahme und Speicherung von Feuchtigkeit zu unterstützen. In Kombination mit Aloe Vera, Vitamin E und anderen hautberuhigenden Inhaltsstoffen, wie Kamille, Ringelblume oder Allantoin sind reichhaltige Cremes ideal für die tägliche Basispflege trockener, schuppender Haut.