Neue Spezial-Lotion für trockene bis sehr trockene Haut
Die Herbacin Skin Solutions Regenerating Body Lotion
Besonders unangenehm wird trockene bis sehr trockene Haut, wenn sie mit rissigen und schuppigen Stellen, Rötungen, Spannungsgefühlen sowie Juckreiz einhergeht. Dann ist eine gezielte Hautpflege besonders wichtig, dies sanft, aber effektiv die Haut bei der Regeneration unterstützt.
Die neue Regenerating Body Lotion aus der Herbacin Skin Solutions Serie ist eine speziell für die Bedürfnisse trockener bis sehr trockener Haut entwickelte Spezialpflege. Eine ideale Ergänzung der Herbacin Skin Solutions Serie, die sich auf die gezielte Lösung häufiger Hautprobleme konzentriert. Dabei legt das Herbacin eigene Labor größten Wert auf eine besonders sanfte Pflegeformeln, die bewährtes Heilpflanzenwissen mit modernen Wirkstoffen und Formulierungstechniken vereinen.
Gut verträglich, dermatologisch bestätigte Wirksamkeit gegen Trockenheit, Spannungsgefühle und Juckreiz
Die neue Herbacin Regenerating Body Lotion ist die ideale Feuchtigkeitspflege für sehr trockene Haut in Kombination mit Juckreiz und Spannungsgefühle. Die hautberuhigende Skin Solutions 3-fach Pflanzenformel aus Aloe Vera, Kamillenblüte und Ringelblume trifft auf Urea, Avocadoöl und Sheabutter. In einer 28-tägigen Anwendungsbeobachtung mit 30 Probandinnen und Probanden äußerten sich 93,3 Prozent zufrieden mit der Pflegewirkung. Sie lobten insbesondere das angenehme Hautgefühl, die reichhaltige Feuchtigkeit sowie den dezenten Duft. Die Studie bestätigte die Wirksamkeit der Regenerating Body Lotion bei der Reduktion von Hautreizungen, Spannungsgefühlen und Juckreiz.
Herbacin Skin Solutions - Regenerating Body Lotion – 200 ml Tube – 13,95 € (UVP)
Gut verträgliche Spezial-Lotion für trockene und sehr trockene Haut mit hautberuhigender 3-fach Pflanzenformel aus Aloe Vera, Kamillenblüte und Ringelblume sowie Urea, Avocado-Öl und Sheabutter. Spendet langanhaltende Feuchtigkeit, reduziert nachweislich Spannungsgefühle, mildert Hautreizungen, schützt die Haut vor weiterer Austrocknung und stärkt die Hautbarriere.
Weitere Tipps für die tägliche Basispflege von sehr trockener Haut
Um übermäßigen Feuchtigkeitsverlust zu vermeiden, gilt es die Hautbarriere zu stärken und die Haut intensiv mit Feuchtigkeit zu versorgen. Auf diese Weise kann Hautreizungen und einer Störung des Hautstoffwechsels vorgebeugt werden.
Ein bewährter und gut verträglicher Feuchtigkeitsspender ist pflanzliches Glycerin. Urea ist optimal, um die Haut bei der Aufnahme und Speicherung von Feuchtigkeit zu unterstützen. In Kombination mit Aloe Vera, Vitamin E und anderen hautberuhigenden Inhaltsstoffen, wie Kamille, Ringelblume, Allantoin oder Panthenol sind reichhaltige Cremes ideal für die tägliche Basispflege sehr trockener Haut, beispielsweise im Gesicht oder an besonders rauen Stellen an Ellenbogen und Knien.
Herbacin Skin Solutions – Special Care Cream – 75 ml Dose – 7,25 € (UVP):
Diese reichhaltige Pflegecreme kann mehrmals täglich bei besonders trockener, gespannter und rauer Haut angewendet werden. Die Kombination aus Aloe-Vera, Kamille und Ringelblume mit pflanzlichem Glycerin, Allantoin und Vitamin E spendet Feuchtigkeit ohne einen belastenden Fettfilm zu hinterlassen. Die Special Care Cream ist auch gut geeignet zur Vorbeugung und Linderung von Schrunden geeignet.
Natürliche Hilfe bei trockener Haut und Juckreiz aus dem Toten Meer
Ist die Fähigkeit der Haut, den Fett- und Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu regulieren gestört, kann die Haut übermäßig austrocknen – die Folge: Rötungen, Juckreiz bis hin zu schuppigen, verhornten Hautstellen.
Schon die alten Ägypter schätzten die einzigartige Mineralienkombination des Salzes aus dem Toten Meer. Pflegeprodukte mit Totem Meersalz bieten für verschiedenste Hautprobleme eine sanfte Lösung. Die Mineralienzusammensetzung ist optimal für trockene, schuppende und juckende Hautstellen.
Magnesium-Ionen erreichen den stoffwechselaktiven Hautbereich, wo sie auf den ganzen Energiestoffwechsel der Haut wirken. So legen sie zum Beispiel in der Epidermis regelrechte Salzdepots an und halten damit die Haut feucht und geschmeidig. Calcium wirkt Allergien und Infektionen entgegen, lindert Juckreiz und beruhigt sensible Haut. Kalium hilft den Wasserhaushalt in der Haut zu regeln, wirkt entzündungshemmend und fördert die Abwehrkräfte. Bromid reguliert den Erneuerungsprozess der Haut und normalisiert Hautabschuppungen, die zum Beispiel bei Psoriasis verstärkt auftreten.
Herbacin Skin Solutions Dead Sea Salt Balm, 50 ml, 19,50 € (UVP):
Der Dead Sea Salt Balm aus der Herbacin Skin Solutions Serie ist für stark gestresste Haut konzipiert. Er lindert Juckreiz und regt den Stoffwechsel der Haut an, und das ganz ohne den Einsatz von Mineralölen, künstlichen Farbstoffen oder zugesetzten Duftstoffen – das macht den Dead Sea Salt Balm besonders gut verträglich.