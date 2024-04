Neu bei Herbacin: Feste Kräuterseife mit dem gewissen Extra

feste Seifen auf Basis von Kokosöl

mit feuchtigkeitsspendenden Glycerin

geeignet für Hände, Gesicht und Körper

vegan

Schon in der Antike nutzten Menschen Seife zur Reinigung – wenngleich die angenehm duftenden Varianten lange Zeit nur Adligen und Herrschern vorbehalten waren. Feste Seife ist ein echter Klassiker in der vielfältigen Welt der Hautpflegeprodukte.Die neuen Kräuterseifen von Herbacin basieren auf hochwertigem Kokosöl in Kombination mit feuchtigkeitsspendenden Glycerin. Die verschiedenen Duftrichtungen bieten für jeden Geschmack etwas.Flower Power für die Haut verspricht die Kräuterseife Kamille. Natürlicher Kamillen-Extrakt verleiht dieser festen Seife von Herbacin einen angenehm sanften Duft, der einen beruhigenden Effekt hat.Für gute Laune bei der täglichen Hautreinigung sorgt die Herbacin Kräuterseife Grapefruit. Zitrusdüfte sind in der Aromatherapie dafür bekannt einen aktivierenden, aufheiternden Effekt zu haben – happy Vibes für Körper und Seele. Die Kombination aus pflanzlichen Glycerin mit Avocadoöl macht diese Seife besonders sanft zur Haut.Cremiger Schaum mit angenehm, frischen Kräuterduft – das zeichnet die Herbacin Kräuterseife Eukalyptus aus. Natürliche Extrakte von Eukalyptus und Thymian machen die Reinigung von Händen, Gesicht und Körper zu einem echten „Herbal Refresh“ für Haut und Sinne.Die neuen Kräuterseifen von Herbacin sind:Vor dem Siegeszug von Flüssigseifen, Shower-Gels und Schaumbädern in den 1980er Jahren war wohl in jedem Haushalt weit mehr als ein Seifenstück zu finden. Doch der Klassiker erlebt aktuell ein echtes Revival.Der Vorteil fester Seifen ist zum einen ihre Kompaktheit. Gerade im Reisekoffer echt praktisch, zumal auch nichts auslaufen kann. Feste Seifen auf natürlicher Basis gelten allgemein als besser biologisch abbaubar, im Vergleich zu manchen synthetischen Tensiden, die in flüssigen Reinigungsprodukten verwendet werden.Wichtig zu wissen bei der Hautreinigung mit klassischer Seife ist: der pH-Wert von Seife ist ein bisschen höher. Das wirkt sich bei der Reinigung kurzzeitig auf den natürlichen Säureschutzmantel der Haut aus. Herbacin Kräuterseife setzt deshalb auf einen hohen Glycerinanteil – ein bewährter Feuchtigkeitsspender, der die Haut vor dem Austrocknen schützt.Um lange Freude an seinem Seifenstück zu haben, sollte dieses nach der Verwendung so aufbewahrt werden, dass es gut abtrocknen kann, zum Beispiel auf einer Seifenschale. Für unterwegs gibt es praktische Seifenbeutel, Seifendosen oder man steckt die Seife einfach in den Waschhandschuh.Als Traditionshersteller freut sich Herbacin mit den neuen Kräuterseifen sein umfangreiches Hand- und Hautpflegesortiment mit einem Reinigungsklassiker zu ergänzen. Gegründet 1905 von zwei Apothekern, liegt es seither in der DNA von Herbacin, klassisches Natur- und Heilpflanzenwissen mit moderner Formulierung und Know-How zu verbinden. Die Kombination von Bewährtem mit Neuem aus der Haut- und Körperpflege, macht Herbacin-Produkte zu zeitlosen Trendsettern.