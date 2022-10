Neu: Herbacin Skin Solutions

Ob Pickel, Pigmentflecken oder extrem trockene Hautstellen bis hin zu Schuppenflechte – kaum ein Mensch hat eine gänzlich makellose Haut. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der EADV (European Academy of Dermatology and Venereology). Die Haut ist der Spiegel unseres Lebens und unserer Seele: Alterungsprozesse, Hormone, eine ungesunde Lebensweise, Stress sowie Umwelteinflüsse begünstigen die Entwicklung von Hautproblemen.Herbacin, die deutsche Traditionsmarke für Kräuterkosmetik, hat mit den neuen „Skin Solutions“ nun eine Pflegeserie entwickelt, die sanft zur Haut ist, aber gleichzeitig effektiv gegen Hautprobleme unterschiedlicher Art wirkt.Kern der Serie ist die. Diese hochwirksame Kräuterkombination wirkt entzündungshemmend, antibakteriell und fördert die Regeneration von empfindlicher Problemhaut. Je nach Produkt und Anwendungsgebiet wird diese Basis-Kombination mit weiteren Wirkstoffkomplexen kombiniert, die auf die jeweilige Anwendung optimal abgestimmt sind.„Die Herausforderung, gerade bei empfindlicher Problemhaut, ist es, Pflegeprodukte zu finden, die wirksam, aber nicht aggressiv sind. Es gilt das Hautproblem zu lindern, ohne die Haut weiter zu schädigen. Genau das wollen wir mit unseren „Herbacin Skin Solutions“ vermeiden. Effektiv, aber sanft und mit pflanzlichen Wirkstoffen lautet unser Anspruch“, erklärt Caroline Wetterau, Marketingkoordinatorin bei Herbacin.Die neue Kräuterkosmetik-Serie „Herbacin Skin Solutions“ bietet nicht nur sanfte Pflege für den Alltag, sondern auch Lösungen für spezifische Herausforderungen bei Problemhaut. Zu den häufigsten zählen: Pickel, trockene Stellen und Pigmentflecken.„Diese Hautprobleme sind nicht nur aus körperlicher Perspektive belastend, sondern wirken sich auch auf das persönliche Wohlbefinden aus – denn das Ideal von makelloser Haut ist allgegenwärtig in den Medien, wenn es auch häufig künstlich erzeugt ist“, so Caroline Wetterau von Herbacin.Pickel sind die Folge von übermäßiger Talgproduktion der Haut und diese kann vielfältige Ursachen haben. Das Anti Blemish Gel der „Herbacin Skin Solutions“ eignet sich ideal für die direkte Anwendung auf betroffenen Hautpartien. Salicylsäure löst abgestorbene Hautschuppen, wirkt antibakteriell und trocknet Pickel aus. Mit der 3-fach Pflanzenformel sowie Panthenol und Bisabolol ist das Anti Blemish Gel optimal für empfindliche Problemhaut, denn diese Wirkstoff-Kombination beruhigt und unterstützt die Haut bei der Regeneration.Diese Spezialpflege bietet optimalen Schutz vor lichtinduzierter Hautalterung, beugt Pigmentflecken vor und kann diese auch sanft reduzieren. Die 3-fach Pflanzenformel aus Aloe Vera, Kamille und Ringelblume spendet Feuchtigkeit. Extrakte aus Blättern des Lansi-Baums helfen der Haut auf natürliche Weise Pigmentflecken zu verhindern und zu reduzieren. Die leichte Pflegecreme zieht schnell ein und verfügt über zwei moderne Breitband UV-Filter.Nicht nur die Pflanzen in unserer Natur, sondern auch das Meer bietet sanfte und effektive Wirkstoffe, die bei Hautproblemen helfen. Hierzu gehört insbesondere das Salz des Toten Meeres. Es verfügt über einen einzigartigen Mineralienkomplex, der sehr wohltuend bei strapazierter, juckender und schuppender Haut ist. Der Dead Sea Salt Balm von Herbacin ist dank des hohen Gehalts an Totem Meersalz besonders verträglich. Zusätzlich verzichtet Herbacin bei bei diesem Produkt auf Duft- und Konservierungsstoffe. Er kann auf hartnäckigen Schrunden, entzündeten Hautstellen und sogar bei Schuppenflechte angewendet werden.Für die alltägliche Reinigung und Pflege umfasst die neue Kräuterkosmetik Serie „Herbacin Skin Solutions“ eine Reinigungscreme, ein Peeling, eine leichte Feuchtigkeitspflege sowie eine intensive Pflegecreme.Die richtige Reinigung ist für ein gesundes Hautbild die Basis. Diese Reinigungscreme setzt auf besonders hautmilde Tenside, die 3-fach Pflanzenformel der Skin Solutions wird ergänzt durch hochwertiges Mandelöl. Die sanfte Reinigungscreme bildet die perfekte Basis für die alltägliche Pflege von empfindlicher Problemhaut.Um die Haut auf eine intensive Pflegeanwendung vorzubereiten, ist ein regelmäßiges Peeling hilfreich. Das gilt auch für empfindliche Haut. Das Gentle Face Scrub der Skin Solutions kombiniert die natürliche 3-fach Pflanzenformel mit sanften Peelingkörnern aus gehärtetem Jojoba-Öl. So werden überflüssige Hautschuppen sanft entfernt. Das Hautbild wird verfeinert ohne übermäßig gereizt zu werden.Diese leichte Tagescreme bietet Problemhaut eine 24-h Feuchtigkeitsversorgung ohne diese zu überlasten. Die 3-fach Pflanzenformel wird ergänzt mit Hyaluronsäure, Myo-Inositol und Fucose-Biopolymer, um die Wasserbindung zu fördern und somit die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Die perfekt ausbalancierte Pflege ist optimal für empfindliche, gereizte Haut und hinterlässt jeden Tag ein seidig, glattes Hautgefühl.Diese intensive Pflegecreme kann mehrmals täglich bei besonders trockener, gespannter und rauer Haut angewendet werden. Die Kombination aus Aloe-Vera, Kamille und Ringelblume mit pflanzlichem Glycerin, Allantoin und Vitamin E spendet intensive Feuchtigkeit ohne einen belastenden Fettfilm zu hinterlassen. Die Special Care Cream ist auch gut geeignet zur Behandlung von Schrunden.Weitere Informationen zu Anwendungsmöglichkeiten, Inhaltsstoffen und Preisen der neuen Kräuterkosmetik-Serie „Herbacin Skin Solutions“ finden Sie auf https://www.herbacin.com/de/produkt-kategorie/skin-solutions/ Die neuen Produkte sind seit dem August 2022 in den Herbacin Markenshops in Frankfurt, Erfurt und Eisenach sowie im Online-Shop verfügbar. Auch ausgewählte Handelspartner aus dem In- und Ausland werden die „Herbacin Skin Solutions“ in ihr Programm aufnehmen.