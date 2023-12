Herbacin Wellnessbad Lavendel schneidet im Produkttest mit „gut“ ab

Nicht nur an trüben, kalten Tagen ist für viele Menschen ein Schaumbad der kleine Wellness-Moment im Alltag. Die wohltuende Wirkung eines Bades kannten schon die alten Römer. Doch damit das Schaumbad auch für die Haut zum Genuss wird, ist die Wahl eines guten Badezusatzes entscheidend.Das Verbrauchermagazin ÖKO-Test hat in der Ausgabe vom Dezember 2023 insgesamt 51 Badezusätze getestet, darunter auch das Herbacin Wellnessbad Lavendel. ÖKO-Test bewertet das Lavendel Schaumbad von Herbacin insgesamt mit der Note „gut“.Positiv bewertete ÖKO-Test den Verzicht auf bedenkliche und/oder umstrittene Inhaltsstoffe sowie Kunstoffverbindungen in der Rezeptur. Auch im Hinblick auf Testkriterien, die nicht das Produkt selbst, sondern Aspekte wie Verpackung oder Werbeversprechen betreffen, erhält das Herbacin Wellness Bad „Lavendel“ die Note „gut“.Als Traditionshersteller für Kräuterkosmetik achtet Herbacin seit jeher darauf, das Beste aus der Natur mit modernen, hautverträglichen Formulierungen zu vereinen. Ob das bereits seit 1935 erhältliche und beliebte Wellness Bad Latschenkiefer, das aktuell von ÖKO-Test bewertete Wellness Bad Lavendel oder die anderen Duftrichtungen aus der Wellness Bad Serie – alle Herbacin Schaumbäder zeichnen sich durch ihren samtig- weichen Schaum in Kombination mit traditionellen, wohltuenden Duftkompositionen aus. Durch den bewussten Verzicht auf unnötige Verdickungsmittel, ist das Herbacin Wellness Bad dünnflüssig, was wiederum ein leichtes und sicheres Dosieren ermöglicht.Ein Bad ist nicht nur für die Seele an grauen Tagen eine Wohltat, sondern tut auch einem verspannten Körper gut. Das Herbacin Wellnessbad Lavendel sorgt mit seinem krautig, blumigen Duft für einen besonders entspannendes Badeerlebnis – optimal um abzuschalten.Wichtig ist beim Baden auf Folgendes zu achten, damit die Haut nicht austrocknet:• Die Wassertemperatur sollte zwischen 35 bis 37 Grad Celsius liegen• Achten Sie auf die Dauer Ihres Bades, als Faustregel gelten 20 Minuten• Wählen Sie einen Badezusatz, der zu Ihrem Hauttyp passtUm die Feuchtigkeitsspeicher der Haut nach dem Baden wieder aufzufüllen und die Regeneration der Hautbarriere zu fördern, sollte je nach Hauttyp eine pflegende Body Lotion, reichhaltige Body Milk oder intensives Körperöl verwendet werden.Um die erholsame und entspannende Wirkung eines Bades zu unterstützen, ruhen Sie sich auch nach Verlassen der Badewanne aus. Die maximale Entspannung mit dem Herbacin Wellnessbad Lavendel können Sie erreichen, wenn Sie sich am Abend ein Bad gönnen und sich danach unter eine Decke kuscheln und den Tag ausklingen lassen.