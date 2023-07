Das Geheimnis schöner und gesunder Haut? Die richtige Reinigung und gezielte Pflege!

Hauttyp

Bevorzugte Textur bzw. Art der Hautreinigung

Art der Verunreinigung

Hautgefühl und Hautreaktion nach der Anwendung

Makellose Haut, das gibt es ohne Make-Up, Insta-Filter und Co. nur selten. Jeder zweite Europäer leidet im Laufe seines Lebens unter Hautproblemen - zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der EADV (European Academy of Dermatology and Venereology). Aber kein Grund zu verzweifeln, denn es gibt Möglichkeiten der Haut zu helfen gesund zu bleiben. Das A und Oh für die Wahl der richtigen Hautpflegeroutine ist es, seinen Hauttyp zu kennen. Weitere Faktoren sind Belastungen für die Haut, wie regelmäßige Make-Up Anwendung, häufige Sonneneinstrahlung, hormonelle Einflüsse oder schlichtweg die natürliche Hautalterung.Die Basis jeder Hautpflege-Routine ist die Reinigung. Nur saubere Haut kann Wirkstoffe aus weiteren Pflegeprodukten aufnehmen. Bei der Auswahl des passenden Reinigungsproduktes sollten folgende Faktoren unbedingt eine Rolle spielen:Zu den häufigsten Hautreinigungsprodukten gehören Reinigungswasser, Waschgel, Reinigungsmilch und Reinigungsgsöl. Innerhalb dieser Kategorien gibt es natürlich die unterschiedlichsten Formulierungen und Inhaltsstoffe.Reinigungswasser und Waschgel werden gerne bei fettiger oder Mischhaut empfohlen. Sie haben meistens eine leichte, nicht fettende Formulierung. Je nach Inhaltsstoffen minimieren manche Reinigungswasser sogar aktiv die Talgproduktion, was zu sehr trockener Haut führen kann. Beide Produkte befreien die Haut von Verschmutzungen, jedoch nicht zwangsläufig von Make-Up. Es gilt also darauf zu achten, ob das Produkt tatsächlich auch zum Abschminken geeignet ist, gerade dann, wenn man wasserfestes Make-Up verwendet.Diese sanfte Reinigungscreme setzt auf besonders hautmilde Tenside, die 3-fach Pflanzenformel der Skin Solutions wird ergänzt durch hochwertiges Mandelöl. Die Creamy Face Wash ist auch für die Reinigung empfindlicher Haut geeignet, entfernt Umweltrückstände und leichtes Make-Up.Reinigungsmilch hat eine leichte Textur und ist in der Regel eine hautmilde, wasserlösliche Reinigungsmöglichkeit für Gesicht, Hals und Dekolleté. Sie ist eine gute Option, um die Haut für die Anwendung von Pflegeprodukte vorzubereiten und leichtes Make-Up zu entfernen. Reinigungsmilch reinigt gründlich und spendet, je nach Inhaltsstoffen und Formulierung, zugleich Feuchtigkeit. Bei der Entfernung von wasserfestem Make-Up kann Reinigungsmilch aber an ihre Grenzen stoßen. Reinigungsmilch eignet sich besonders gut für trockene und sensible Haut oder Mischhaut.Mit wertvollen pflanzlichen Ölen von Jojoba und süßen Mandeln schützt sie den natürlichen Hydrolipidfilm und verleiht Ihrem Teint ein klares und strahlend frisches Aussehen. Pflanzliches Glyzerin und natürliche Extrakte aus Weißen Lupinen und reifen Melonen fördern die optimale Feuchtigkeitsversorgung Ihrer Haut. Aufgetragen mit einem Watte-Pad entfernt die Reinigungsmilch Umweltrückstände und leichtes Make-Up.Reinigungsöl ist ein wasserfreies Reinigungsprodukt, das besonders sanft und reichhaltig ist. Selbst wasserfestes Make-Up, Wimperntusche und Lippenstift werden mit Reinigungsöl effektiv entfernt. Die Haut wird porentief gereinigt ohne dabei auszutrocknen. Im Vergleich zu reinen pflanzlichen Ölen, wie Oliven- oder Kokosöl, sind spezielle Reinigungsöle optimal auf die Bedürfnisse Haut abgestimmt, lassen sich mit Wasser aufschäumen und hinterlassen keinen unangenehmen Fettfilm. Genau dies macht Reinigungsöle nicht nur zum optimalen Make-Up Entferner für trockene und sensible Haut. Auch fettige Haut und Mischhaut profitiert von der reichhaltigen Öl-Reinigung, da die Talgproduktion nicht unnötig angekurbelt wird.Die milden Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen entfernen sogar wasserfeste Schminke und Mascara sanft, aber porentief. Das Herbacin Cleansing Oil reinigt schonend, ohne einen unangenehmen Fettfilm zu hinterlassen. Hochwertiges Mandelöl verwöhnt die Haut und spendet intensive Feuchtigkeit.Die Ergänzung der Hautreinigung durch ein Tonic ist sinnvoll. Dies unterstützt die Haut bei der Regulation des Hautfettgehalts, bringt sie ins Gleichgewicht und bereitet optimal für die Aufnahme weiterer Wirkstoffe aus Pflegeprodukten vor.Mit pflanzlichem Glyzerin und natürlichem Extrakt aus Weißen Lupinen rundet das ausgleichende Gesichtstonic die Reinigungsroutine ab. Myo-Inositol auf pflanzlicher Basis fördert die Regulierung des Hautfettgehaltes. Bei trockener, fettarmer Haut wird der Sebumgehalt nach oben und bei fettiger Haut nach unten reguliert.Im Anschluss an die Reinigung kann dann die Verwendung von Pflegeprodukten erfolgen. Gerade wer zu Hautproblemen neigt, sollte hier dem Credo folgen „Weniger ist mehr“. Statt verschiedenster Cremes, Seren oder Masken empfehlen sich Produktlinien für die gezielte Anwendung. Die Herbacin Skin Solutions bieten hier optimale Lösungen für trockene Haut, Unreinheiten oder Pigmentflecken.

Diese Spezialpflege bietet optimalen Schutz vor lichtinduzierter Hautalterung, beugt Pigmentflecken vor und kann diese auch sanft reduzieren. Die 3-fach Pflanzenformel aus Aloe Vera, Kamille und Ringelblume spendet Feuchtigkeit. Extrakte aus Blättern des Lansi-Baums helfen der Haut auf natürliche Weise Pigmentflecken zu verhindern und zu reduzieren. Die leichte Pflegecreme zieht schnell ein und verfügt über zwei moderne Breitband UV-Filter.Diese leichte Tagescreme bietet Problemhaut eine 24-h Feuchtigkeitsversorgung ohne diese zu überlasten. Die 3-fach Pflanzenformel wird ergänzt mit Hyaluronsäure, Myo-Inositol und Fucose-Biopolymer, um die Wasserbindung zu fördern und somit die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Die perfekt ausbalancierte Pflege ist optimal für empfindliche, gereizte Haut und hinterlässt jeden Tag ein seidig, glattes Hautgefühl.Das Anti Blemish Gel eignet sich ideal für die direkte Anwendung auf betroffenen Hautpartien. Salicylsäure löst abgestorbene Hautschuppen, wirkt antibakteriell und trocknet Pickel aus. Mit der 3-fach Pflanzenformel sowie Panthenol und Bisabolol ist das Anti Blemish Gel optimal für empfindliche Problemhaut.Herbacin setzt seit jeher auf die Kraft der Natur und kombiniert in seinen Haut- und Gesichtspflege Produkten hochwertige Pflanzenextrakte mit modernsten Formulierungstechniken. Das macht die Reinigungs- und Gesichtspflegeprodukte von Herbacin Kräuterkosmetik effektiv wirksam und besonders gut verträglich.*Unverbindliche Preisempfehlung