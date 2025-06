Kunst trifft Wirtschaft: Henri Benthack Stiftung erhält dynamisches Kunstwerk von Wilhelm Bühse

Iris Meyer (Geschäftsführerin der Wirtschaftsagentur Neumünster)

Anlässlich des ersten Jahrestags am 3. Juni 2025 des neuen Standorts der Henri Benthack GmbH & Co. KG in Neumünster wurde ein besonderes Kunstwerk enthüllt:übernahm die Skulpturdes renommierten Künstlers– ein Werk, das Kunst, Handwerk und Wirtschaft in einzigartiger Weise verbindet.Ein bewegender Moment: Kunst zum AnfassenAls die Skulptur enthüllt wurde, ludspontan die Gäste ein, das Werk zu berühren – eine, die das Konzept von „ALMA“ unmittelbar erlebbar machte. „Kunst soll nicht nur betrachtet, sondern gespürt werden“, so der Künstler. „Jede Berührung verändert das Werk und macht es zu einem lebendigen Teil der Gemeinschaft.“Die Welle der Gestaltung: Wenn Kunst auf Handwerk trifft„ALMA“ (lat. für Seele, Geist) ist mehr als eine Skulptur – sie ist ein. Das Werk lädt zur Berührung ein und wird durch Interaktion lebendig. Jeder Kontakt hinterlässt Spuren, formt die Oberfläche und macht die Skulptur zu einem. „Kunst ist kein statisches Objekt, sondern Bewegung, Dialog und Prozess – genau wie ein Unternehmen“, erklärt, Geschäftsführer der Henri Benthack GmbH & Co. KG. und Stiftungsvorsitzender.Die Henri Benthack Stiftung setzt seit 2005 genau hier an: Sie fördert Projekte an der Schnittstelle vonund schafft so Verbindungen zwischen handwerklicher Präzision und kreativem Ausdruck. „Dieses Kunstwerk symbolisiert, wie Wirtschaft und Kunst voneinander profitieren – durch Dynamik, Gestaltung und gemeinsame Ideen“, betont Lars Krückmann, Kreishandwerkermeister Mittelholstein.Festakt mit prominenten RednernZur Enthüllung sprachen neben Carsten Mandrys auch:Ein Kunstwerk, das lebt.„ALMA ist kein abgeschlossenes Objekt, sondern“, erklärt Bühse. „Die Oberfläche reagiert, speichert Erinnerungen und verändert sich – wie ein Unternehmen, das wächst und sich den Herausforderungen der Zeit stellt.Alle sind herzlich eingeladen: Die Henri Benthack Stiftung lädt alle herzlich ein, das Kunstwerk– „ALMA“ ist ab sofort am Standort der Henri Benthack (Baustoffe) GmbH & Co. KG, Krimm 1 in Neumünster zu sehen.Auf unserer Website finden Sie:zum Eventder EnthüllungHier geht’s direkt zum Beitrag: