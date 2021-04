Henri Benthack: Geschäftsführer Mergenthal wechselt zur Stiftung

Henri Benthack GmbH & Co. KG

Die Firma Henri Benthack Baustoffe ist eine Hamburger Traditionsfirma mit Hauptsitz in Hamburg-Billbrook, die auf eine 90-jährige Firmengeschichte in der Baubranche zurückblickt. Gründer war Henri Benthack, der das Unternehmen mit seiner Frau Gerdi Benthack bis zu seinem Tode in 1972 erfolgreich führte. Henri Benthack galt als Pionier in der Baubranche. Er war derjenige, der in Deutschland Silofahrzeuge für den Transport von losem Zement einführte. Bedeutende Bauvorhaben, insbesondere im Bereich des Autobahnbaus, wurden von Henri Benthack Baustoffe beliefert. Der größte Zementauftrag seinerzeit waren 90.000 Tonnen für die ersten drei Röhren des Hamburger Elbtunnels.

Seit mehr als 90 Jahren steht Henri Benthack für erstklassige Beratung, ausgezeichneten Service und Qualität. Das norddeutsche Unternehmen ist dabei seinen Wurzeln immer treu geblieben und verbindet seine Tradition mit zukunftsfähigen Technologien und modernen Dienstleistungen. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über 300 Mitarbeiter an den sechs Standorten 2x in Hamburg, Grevesmühlen, Neumünster, Lübeck und Syke.

Des Weiteren ist die Schierholz Fliesenwelt GmbH & Co. KG mit Sitz in Syke ein Unternehmen der Henri Benthack GmbH & Co. KG die sich das Gebäude mit Schierholz Baustoffe, Niederlassung der Henri Benthack GmbH & Co. KG teilt.