Mit HelpAge Deutschland auf der schnellsten Marathonstrecke der Welt

Auf der nun doppelten Weltrekordstrecke in Berlin (Eluid Kipchoge 2022 für die Herren und Tigist Assefa 2023 bei den Damen) konnte HelpAge Deutschland in diesem Jahr wieder knapp 100 Läufer*innen an den Start des Marathons bringen. Neben regionalen und lang verbundenen HelpAge-Unterstützer*innen reichte die Liste der Startenden durch ganz Europa bis in die USA und nach Argentinien. „I am running with HelpAge to help the Grannies in Africa”, berichtet Anan aus Chicago, Illionois, begeistert.Auf der beliebten Laufstrecke trafen sich Erst- und Wiederholungstäter, ebenso wie Patrick Kaczynski und Annette Voigt, die beiden Laufbotschafter*innen für HelpAge Deutschland. Patrick, ein passionierter Ultra- und Trailrunner, vor allem bekannt durch seine Laufbilder als @running_patrick auf Instagram, lief für den friedvollen Alltag von älteren Menschen seinen 123. Marathon. „Es ist mir eine so große Ehre, “Werbung“ für diesen Zweck machen zu dürfen. Ich habe weit über 200 „Jede Oma zählt“-Rufe vernommen und bin nur mit Gänsehaut durch die Straßen gerannt“, erklärte Kaczynski nach seinem Zieleinlauf bei schnellen 2:51h.Die sogenannten „Oma-Läufer*innen“ erbrachten am Tag des Marathons nicht nur sportliche Leistungen, sondern sammelten im Vorhinein gemeinsam über 60.000 Euro Spenden. Diese fließen nun in die „Jede Oma zählt“-Initiative von HelpAge und kommen somit älteren Menschen in Subsahara-Afrika zugute, beispielweise in Form von bedingungslosen Grundrenten oder durch palliative Versorgung.2024 feiert der BMW Berlin-Marathon am 29. September sein 50-jähriges Jubiläum und HelpAge Deutschland wird wieder mit dabei sein. Die Warteliste ist ab sofort geöffnet, Interessierte können sich unter www.helpage.de registrieren.Help Age Deutschland e.V.Spendenkonto 55517IBAN: DE95 2655 0105 0000 0555 17BIC: NOLADE22Sparkasse Osnabrück