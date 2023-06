Äthiopischer Abend mit Expertenbesuch aus Addis Abeba

Authentische Einblicke in die Projektarbeit von HelpAge in Äthiopien - das verspricht der erste äthiopische Abend. Das Herzstück des Abends ist ein Vortrag von Tewodors und Dereje von HelpAge Äthiopien, die im Juli in Osnabrück zu Besuch sind. Als jahrelange Mitarbeiter der Organisation sind sie Experten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit. Sie werden aus erster Hand berichten, welche Arbeit HelpAge in Äthiopien leistet, welche Projekte genau gefördert werden und wie ältere Menschen vor Ort die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Gerade Äthiopien steht aktuell vor großen Herausforderungen, wie einer der schwersten Dürreperioden aller Zeiten, Versorgungsengpässen und der Aufnahme von Geflüchteten aus dem Südsudan - es herrschen multiple Krisen, die eine vielfältige Unterstützung bedürfen.Die Veranstaltung findet am 30. Juni 2023 um 18:30 Uhr in Osnabrück statt. Via Zoom ist das Event auch online erlebbar. Alle Interessierten können sich bis zum 29. Juni 2023 auf der Webseite von HelpAge Deutschland ( https://www.helpage.de/... ) oder per E-Mail an info@helpage.de für die Veranstaltung anmelden; die Plätze vor Ort sind begrenzt. Genaue Informationen bzw. die Zugangsdaten zum Event erhalten Sie anschließend per E-Mail. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos; Spenden für die Projektarbeit von HelpAge sind freiwillig möglich.