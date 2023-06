11. Firmenstaffellauf von HelpAge Deutschland in Osnabrück am 01. Juli 2023

Alles Begann unter dem Motto „Wer ist schneller als die Omas?“, mit dem die Läuferinnen und Läufer der Bewegung „Jede Oma zählt“ Firmen und Unternehmen aus dem Osnabrücker Raum im Staffellauf herausforderten. Nach einer jahrelangen Erfolgsserie der „Omas“ gewann im letzten Jahr das Team der Firma adidas und holte damit den Wanderpokal zu sich nach Hause. In den vergangenen Jahren traten neben den Titelverteidigern unter anderem auch Teams des Christlichen Kinderhospitals, der Sievers Group, sowie der AWO an.Der Firmenstaffellauf von HelpAge ist ein regionales Laufevent, bei dem Unternehmen, Vereine und Gruppen für den guten Zweck gegeneinander antreten. In drei Durchgängen geht es um den Osnabrücker Rubbenbruchsee, wobei sich die Laufenden stets abwechseln. Dabei kommt es nicht nur auf die Schnelligkeit der Staffelteams an, sondern auch auf die Zusammenarbeit der Laufenden. Damit wird der Firmenstaffellauf über die sportliche Herausforderung hinaus auch zu einem ganz besonderen Teamerlebnis.Der Firmenstaffellauf findet am Samstag, den 1. Juli 2023, um 10:00 Uhr am Café Bistro am Rubbenbruchsee statt. Die Anmeldung für Unternehmen, Vereine und Laufgruppen ist noch bis zum 21. Juni vorbehaltlicher freier Startplätze möglich. Die Teilnahme erfolgt gegen eine freiwillige Spende. Alle Erlöse der Veranstaltung fließen in die Projektarbeit von HelpAge Deutschland e.V. und kommen der Kampagne „Jede Oma zählt“ zugute. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie per E-Mail an laufen@helpage.de oder auf der Webseite von HelpAge Deutschland.Help Age Deutschland e.V.Spendenkonto 55517IBAN: DE95 2655 0105 0000 0555 17BIC: NOLADE22Sparkasse Osnabrück