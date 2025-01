Help begrüßt Waffenruhe in Gaza

Die Hilfsorganisation Help – Hilfe zur Selbsthilfe begrüßt die Waffenruhe in Gaza. Thorsten Klose-Zuber, Help- Generalsekretär dazu:



„Seit gestern ist bekannt, dass es voraussichtlich zu einer Waffenruhe undim Folgenden zu einem Waffenstillstand im Nahostkonflikt kommen wird.Dies ist nach fast anderthalb Jahren des Konflikts eine gute Nachricht undein Lichtblick. Zehntausende Menschen kamen bisher ums Leben, jede:rBewohner:in des Gazastreifens wurde mindestens einmal vertrieben,zahlreiche unschuldige Zivilist:innen wurden entführt. Die Not und derhumanitäre Bedarf im Gazastreifen sind enorm. Es fehlt an Nahrung,Trinkwasser, Notunterkünften und grundlegender, medizinischer Hilfe,daher müssen jetzt dringend ausreichend humanitäre Helfer:innen undHilfsgüter den Gazastreifen erreichen. Der Waffenstillstand ist einwichtiges Zeichen für alle Menschen in der Region und lässt hoffen, dass esnicht zu weiteren sinnlosen Todesopfern kommt. Dies kann jedoch nurgeschehen, wenn alle Konfliktparteien das Abkommen respektieren.“



Hintergrund: Im ersten Jahr nach der Eskalation des Nahost-Konfliktsunterstützte Help – Hilfe zur Selbsthilfe die Menschen im Gazastreifen inZusammenarbeit mit lokalen Partnern mit medizinischen Hilfsgütern,Lebensmittelpaketen und warmen Mahlzeiten. Aktuell unterstützt Helppalästinensische Kinder und junge Mütter, die aus dem Gazastreifen nachKairo geflüchtet sind, mit psychologischer Betreuung und Hilfsgütern.Zudem fördert Help ein Zentrum für geflüchtete palästinensische Familienin Kairo, wo diese Hilfsgüter, psychologische, gesundheitliche undjuristische Betreuung erhalten.



