Freilassung Jörg Lange des entführten Mitarbeiters

Help bestätigt Freilassung

Help – Hilfe zur Selbsthilfe bestätigt die Freilassung des deutschen Mitarbeiters Jörg Lange, der am 11. April 2018 im Niger entführt wurde. Jörg Lange hat als Help-Landesdirektor Niger alle Hilfsprojekte im Land gesteuert.



Der 63-jährige Ingenieur hat sein Leben in den Dienst der Humanitären Hilfe gestellt. Seine Arbeit über mehr als 30 Jahre für Menschen in Not ist für Jörg Lange Berufung und Beruf. Er ist ein erfahrener und besonnener Helfer und den Menschen in Afrika eng verbunden.



„Wir sind sehr erleichtert und dankbar, dass unser Kollege Jörg Lange nach über viereinhalb Jahren wieder zu seiner Familie zurückkehren kann. Unser großer Dank gilt allen Personen, die an dieser Freilassung mitgewirkt oder dabei unterstützt haben, insbesondere dem Krisenstab des Auswärtigen Amts, dem Bundeskriminalamt und weiteren beteiligten deutschen Behörden sowie Behörden und Freunden in Mali, Niger und Nachbarländern“, so Help-Geschäftsführerin Bianca Kaltschmitt.



Wir bitten um Verständnis, dass die Betreuung des Kollegen und seiner Familie im Mittelpunkt stehen und weitere Medienanfragen nicht beantwortet werden können.