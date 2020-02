TV-Auftritt des HelioVital-Sonnenfilters

HelioVital® ( www.heliovital.de ) ist ein innovatives weltweit einzigartiges und bewährte (modulare und skalierbare) optische Materialinnovation zur selektiven Filtration und Regulation von Sonnenstrahlen. Der dermatologisch geprüfte und empfohlene Filter schützt hochwirksam vor Hautkrebs, Sonnenbrand, allergische Reaktionen, beschleunigter Hautalterung, Faltenbildung, Kollagenabbau, Entstehung freier Radikale und übermäßigem Schwitzen. Die nachgewiesene hocheffiziente Schutzwirkung ermöglicht nicht nur erstmals unbeschwert sicheres und genussvolles Sonnenbaden und Bräunen in einem angenehm kühleren transparenten HelioVital-Schatten, sondern im Besonderen die gesundheitsfördernden, heilenden und regulierenden Kräfte der Sonne ohne Risiko und Nebenwirkungen zu nutzen. Die hierfür ursächlichen schädlichen Sonnenstrahlen (Wellenlängen) werden umweltfreundlich in Nanometer-Genauigkeit abgefiltert, so dass diese gar nicht auf Haut, Haare und Augen auftreffen und gar schädigen können. Je nach Anforderung können die Filter mit einer gezielten Reduktion der IR-Wärmestrahlung für einen angenehmen Wohlfühlschatten funktionalisiert werden. Diese effiziente Schattenwirkung schafft zudem einen optisch nicht einengenden Freiraum und ermöglicht eine ungehinderte Aussicht auf die Umgebung und vollen Genuss der lebenswichtigen Sonnenstrahlen.Die bewährten HelioVital-Filter stellen nicht nur eine hocheffiziente Schutzwirkung vor den schädlichen Anteilen des Sonnenlichtes dar, sondern sind auch auf die gesundheitsfördernden, regulierenden und bräunenden Wirkspektren (von humanen, tierischen sowie biologischen Zellen) ausgerichtet. So erhält man bei der humanen Anwendung unter diesen Filtern nicht nur eine sehr gute langanhaltende Sofortbräunung der Haut, sondern bildet auch das sehr wertvolle Prävitamin D3, reduziert erheblich die natürlichen Bildung der gefährlichen freien Radikale und inaktiviert sogar die allgegenwärtigen Acnes-Bakterien. All dies können i.d.R. die handelsüblichen Schutzprodukte oder Scheiben nicht. Vielmehr zeigen die zunehmenden Hautkrebserkrankungen, Sonnenbrände trotzt Anwendung, allergische Reaktionen, sonstige gesundheitlichen und umweltrelevanten Probleme, die Notwendigkeit alternativer Systeme als Schutz und für gesundheitliche Mehrwerte.Das Lebenselexier Sonne verträglich zu genießen ist jedermanns Wunsch und primärer Wirtschaftsfaktor und Hauptmotiv in zahlreichen Branchen, wie z.B. dem Tourismus, welcher sich täglich neu profilieren und Kundenwünsche erfüllen muss. Unter HelioVital wird der Urlaub nachhaltig erholsam und perfekt durch gesunden und sorgenfreien Sonnengenuss. Gäste können sich sorgenfrei in der wohltuenden Sonne räkeln und einfach mal entspannen und der Hotelbetreiber kann sich mit den HelioVital-Wohlfühloasen als gesunden und ökologischen Gastgeber mit echten Mehrwerten präsentieren und weitere Zielgruppen erschließen.Die hocheffiziente Wirkung von HelioVital ermöglicht erstmals sogar eine gefahrlose humanmedizinische Nutzung des heilenden Lichtes für nebenwirkungsfreie und sanfte Behandlung und Linderung von Hauterkrankungen (z.B. Neurodermitis, Psoriasis, Vitiligo), von chronischen und mentalen Erkrankungen (z.B. Diabetes, Osteoporose, Arteriosklerose, Herzkreislauferkrankungen, Hypertonie (Bluthochdruck), Asthma, Tuberkulose, zahlreiche Krebserkrankungen etwa von Darm, Brust und Prostata, Multiple Sklerose, SAD (Saisonal-abhängige Depression), Burn-out). HelioVital eröffnet nicht nur neue Einsatzmöglichkeiten des ältesten Heilmittels, der Sonne, sondern erweitert die Einsatzmöglichkeiten und die Qualität von Photo- und Heliotherapien und dies billiger, effizienter und geringer an Nebenwirkungen und sonstiger Risiken.Die HelioVital-Filter erfüllen bereits die hohen Anforderungen als präventives Medizinprodukt und stellen so eine sichere Basis für eine sehr vereinfachte Weiterqualifikation als therapeutisches Medizinprodukt dar. Die Verwendung von HelioVital und dem Abschluss von offiziellen Zulassungsstudien für gezielte Behandlungen (auf Basis erfolgter eindeutig erfolgreicher Heilversuche) wird von führenden Dermatologen zwingend empfohlen.Die zukunftsweisende HelioVital-Technologie und sein hoher gesundheitlicher und ökologischer Nutzen ist mehrfach auszeichnet worden.Die bewährte High-Tech-Filtertechnologie ist in flexiblen Filterfolien und in integriert bzw. nachrüstbar auf speziell von Weltmarktführern für HelioVital-Anforderungen Acryl- oder Weißglas-Scheiben verfügbar. Die Filterfolien lassen sich zuverlässig weiterverarbeiten (z.B. vernähen ? Strandzelt) oder in bestehende Systeme integrieren (z.B. Schirme, Terrassenbedachung, Wintergärten) und einfach zur Veredelung der Scheiben aufbringen. Die Technik bietet nachweislich positive Mehrwerte und eröffnet insbesondere neue Perspektiven.im „Healthy-Living“, im „Outdoor-Living“ sowie in der Medizin, der Agrarwirtschaft und Tierhaltung. Namhafte Referenzprojekte nutzen bereits HelioVital. Hochkarätige Universitäten und Industrieunternehmen sind Teil der HelioVital-Produktions- und Entwicklungskette.