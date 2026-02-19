digitalBAU Köln: Heinze lädt zum exklusiven Architects’ Run ein
Digitale Zukunft des Bauens: BIM, integrierte Planung und zirkuläre Bau- wirtschaft im Fokus der geführten Architektenrundgänge
Das kostenfreie Format richtet sich an Architektinnen und Architekten, Planerinnen und Planer sowie alle Fachbesucher, die sich gezielt über digitale Lösungen entlang des gesamten Gebäudelebenszyklus informieren möchten. In geführten Gruppen steuert Heinze ausgewählte Aussteller an und stellt innovative Anwendungen sowie konkrete Praxisbeispiele vor.
Zwei thematische Schwerpunkte
Digitaler Gebäudelebenszyklus: Tools für Planung, Ausführung und Betrieb
Die Tour zeigt, wie digitale Werkzeuge den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes effizient unterstützen – von der frühen Planung über die Ausführung bis hin zum Betrieb.
Integrierte digitale Planung: BIM, Entwurf und Koordination
Im Mittelpunkt stehen die Verzahnung von Entwurf, Building Information Modeling (BIM) und interdisziplinärer Koordination sowie deren Mehrwert für Qualität, Transparenz und Zusammenarbeit.
Die Architects’ Runs finden täglich um 11:00 Uhr und 14:30 Uhr statt, am Donnerstag um 11:00 Uhr und 13:00 Uhr. Start- und Endpunkt ist der Heinze-Messestand 8.201.
Mehr Informationen und Anmeldung unter: heinze.de/architectsrun.
NeoStage-Talk: Kreislaufwirtschaft im Bauwesen neu denken
Darüber hinaus ist Heinze am Donnerstag, 26. März, um 9:30 Uhr mit einem Programmslot auf der NeoStage vertreten. Unter dem Titel „Kreislaufwirtschaft – Rückwärtsgang in der Einbahnstraße“ diskutiert eine Expertinnenrunde notwendige Veränderungen für eine zirkuläre Bauwirtschaft. Im Fokus steht die Frage, wie ein konsequentes Umdenken entlang der gesamten Prozess- und Wertschöpfungskette gelingen kann – von der Planung über die Nutzung bis hin zum qualitätsgesicherten Rückbau. Gebäude werden dabei nicht als Endpunkte, sondern als Materiallager auf Zeit verstanden.
Kathrin Mees, Kreislaufwirtschaftsexpertin beim Deutschen Abbruchverband, beleuchtet den selektiven Rückbau als Schlüssel für Urban Mining, Wiederverwendung und hochwertiges Recycling. Dabei werden auch aktuelle Herausforderungen wie Schadstoffbelastungen, fehlende Standards und regulatorische Hürden thematisiert.
Anke Parson, Gründerin und CEO von Urban Beta, richtet den Blick auf die systemische Ebene des Bauens. Kreislaufwirtschaft beginnt bereits im Entwurf: Flexible, modulare und reversibel konzipierte Gebäude, digitale Materialpässe sowie neue Geschäftsmodelle schaffen die Grundlage für langfristige Materialkreisläufe. Gemeinsam zeigen die Speakerinnen, dass Transformation hin zu einer zirkulären Bauwirtschaft nur im Zusammenspiel aller Akteure gelingt – ökologisch verantwortungsvoll, wirtschaftlich tragfähig und planerisch innovativ.