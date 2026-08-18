Wer überzeugt wirklich?

Wer setzt Maßstäbe in der Baubranche? Welche Hersteller überzeugen durch Qualität, Innovation und Verlässlichkeit? Mit dem Start der Architects’ Darling Befragung 2026 sind Architektinnen, Architekten und Planende erneut eingeladen, ihre Lieblinge zu bewerten.



Als größte Branchenbefragung ihrer Art ist Architects’ Darling ein zentraler Gradmesser für die Bauindustrie. Hersteller stellen sich dem Urteil derjenigen, die täglich mit ihren Produkten arbeiten. So entsteht ein unabhängiges und praxisnahes Stimmungsbild, das wichtige Impulse für die Weiterentwicklung von Produkten und Services liefert.



Im Fokus stehen neben klassischen Kriterien wie Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Markenvertrauen, persönliche Beratung und Produktinformationen. Neu in 2026 ist die Jury-Award-Kategorie „Chatbot“: Sie reagiert auf den Wandel der Informationssuche. Die klassische Website-Navigation verliert an Bedeutung, während der Bedarf an schnellen, direkten Antworten steigt. KI-basierte, dialogorientierte Zugänge gewinnen an Relevanz – und damit auch die Qualität digitaler Interaktion.



Die Teilnahme ist kompakt und mobil wie am Desktop möglich. In zahlreichen Kategorien können Favoriten bewertet und ergänzt werden. Die Ergebnisse bieten wertvolle Einblicke und fließen direkt in die Weiterentwicklung der Branche ein.



Darum lohnt sich die Teilnahme



Teilnehmende profitieren nicht nur von attraktiven Preisen, sondern entdecken oftmals neue Anbieter und gewinnen einen fundierten Marktüberblick – inklusive möglicher „Hidden Champions“. Gleichzeitig ist ihre Expertise entscheidend: Mit ihren Bewertungen bestimmen sie aktiv, welche Unternehmen es aufs „Siegertreppchen“ schaffen und welche Trends die Branche prägen.

(lifePR) (