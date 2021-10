Wechsel in der Führung bei der Heinze GmbH: Ulf Thiele folgt auf Dirk Schöning

Die Heinze GmbH verabschiedet sich nach fast 14 Jahren zum 30. September 2021 von Dirk Schöning als Geschäftsführer. In seiner Funktion hat er das Unternehmen vom klassischen Printmedium „Der Heinze“ zum digitalen Dienstleister „heinze.de“ aufgebaut. Die hervorragende Entwicklung von heinze.de, der Aufbau des Eventgeschäfts sowie die sinnvolle Verbindung mit dem BauNetz haben Heinze zum wertvollen und geschätzten Partner der Industrie und zum multimedialen Informationsdienstleister der ArchitektInnen und PlanerInnen gemacht.



Sven Hohmann, Executive Director Infopro Digital, spricht Dirk Schöning seinen besonderen Dank aus und verbschiedet ihn wie folgt: „Ich möchte mich persönlich und im Namen der Konzernleitung bei Dirk Schöning für seine hervorragende Arbeit für die gesamte Gruppe, insbesondere bei Heinze, bedanken. Ich wünsche ihm für seine privaten sowie beruflichen Pläne viel Erfolg und alles Gute.“



Ulf Thiele startete zum 1. Oktober 2021 als Geschäftsführer der Heinze GmbH und wird den Weg zum digitalen Dienstleister weiterentwickeln. Ulf Thiele bringt durch seine facettenreiche Vita in unterschiedlichsten Unternehmen wie beispielsweise bei Gira Giersiepen GmbH & Co. KG sowie Schneider Electric, aber auch durch seine verantwortlichen Positionen die notwendige Erfahrung mit, um die Digitalisierungsstrategie von Heinze weiter voranzutreiben.

