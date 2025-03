Verkaufsgebiete zusammenstellen – Neue regionale Daten für den Fliesenmarkt

Der deutsche Fliesenmarkt steht vor immer komplexeren Herausforderungen: Fachhandel und Hersteller benötigen exakte Marktdaten, um ihre regionalen Verkaufsgebiete optimal steuern und Potenziale gezielt ausschöpfen zu können. Genau hier setzt eine neue Zusammenarbeit an:Die Arbeitsgruppe Fliese (AG Fliese) des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V. hat mit der Heinze Marktforschung einen Partner gefunden, der die Marktanalyse im Fliesenmarkt auf ein neues Niveau hebt.Die Anforderungen der AG Fliese waren anspruchsvoll: Gesucht wurde ein Partner, der die gesamte Marktstruktur der Fliesenbranche quantitativ abbilden und auf regionaler Ebene detailliert aufschlüsseln kann. Neben der Gesamtmarktanalyse sollte eine Unterteilung nach Neubau und Modernisierung sowie nach Wohn- und Nichtwohnbau möglich sein. Darüber hinaus sollte der Markt differenziert nach Bodenfliesen, Wandfliesen und Fliesen für den Outdoorbereich dargestellt werden. Ein besonderer Fokus liegt zusätzlich auf den Daten für den Modernisierungsmarkt, der für die Fliesen eine besondere Bedeutung hat. Auch Rahmendaten wie aktuelle Baugenehmigungen und Marktinformationen zu alternativen Bodenbelägen wie Parkett, Teppichböden oder elastischen Belägen sollten in einem einzigen digitalen Tool zur Verfügung gestellt werden (als Vergleichswerte auf Bundesebene). Die Lösung für diese komplexe Herausforderung liefert die Heinze Marktforschung der AG Fliese in einem nur für Mitglieder zugänglichen Premiumbereich der AG Fliese auf der Plattform baudatenonline.de.Am 10. März 2025 stellte Thomas Wagner, Leiter der Heinze Marktforschung, im Rahmen eines Online-Webinars die umfangreichen Funktionen von baudatenonline.de vor. „Fliesen brauchen Fläche – und die haben wir für die gängigsten Verlegearten berechnet!“ begann Wagner. Schritt für Schritt zeigte er, wie Fachhändler und Hersteller ihre Absatzgebiete flexibel auf Basis von Landkreisen oder Postleitzonen flexibel definieren und analysieren können. Die Rechercheergebnisse können gespeichert und auf Wunsch automatisch aktualisieren werden, sodass die Nutzer immer mit den aktuellsten Marktdaten arbeiten.Die über 50 teilnehmenden Mitglieder der AG Fliese an dem Online-Webinar zeigten sich sehr beindruckt von den neuen Analysemöglichkeiten. Reinhard Fenski, Gruppenleiter der AG Fliese, lobte die Zusammenarbeit zwischen Heinze Marktforschung und der AG Fliese mit den Worten: „Mit diesem Analysetool liefern wir einen echten Mehrwert für unsere Mitglieder, um sie mit belastbaren Potentialzahlen bei Investitionsentscheidungen zu Standorten, Verkaufsgebieten und Verkaufsstrategien zu unterstützen“.Für den Fliesenfachhandel ist eine strategische Steuerung der Absatzgebiete essenziell. Nur mit fundierten Marktdaten können lukrative Segmente identifiziert und zielgerichtete Entscheidungen getroffen werden.Mit baudatenonline.de steht nun ein leistungsstarkes Instrument für mehr Planungssicherheit zur Verfügung. Die Heinze Marktforschung kombiniert Primär- und Sekundärmarktforschung und setzt mit ihren detaillierten Regionaldaten seit Jahrzehnten Maßstäbe in der Branche. Wer mehr über die Möglichkeiten von baudatenonline.de erfahren, es für andere Produktarten einsetzen möchte oder sich für Bauprognosen interessiert, kann sich direkt an die Heinze Marktforschung wenden unter marktforschung@heinze.de