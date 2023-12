TFI Aachen GmbH und Heinze GmbH geben Zusammenarbeit bekannt

Die TFI Aachen GmbH und die Heinze GmbH werden künftig zusammenarbeiten. Ziel der Partnerschaft zwischen einem der führenden europäischen Institute für Forschung, Prüfung und Zertifizierung von Bauprodukten für den Innenraum und dem Spezialisten für Fachinformationen in der Baubranche ist es, Nachhaltigkeitsinformationen von Bauprodukten dem Markt sowie der Zielgruppe der Architekt:innen und Planer:innen auf einfache Weise zur Verfügung zu stellen.



In einem ersten Schritt wird der „Produktpass Nachhaltigkeit“, entwickelt vom TFI Aachen, auf der Plattform heinze.de mit den entsprechenden Bauprodukten der Hersteller verknüpft und somit Architekt:innen und Planer:innen als integrierte Information frei zugänglich gemacht. Der Produktpass Nachhaltigkeit bündelt Informationen zur Nachhaltigkeitsperformance von Bauprodukten und erleichtert die Kommunikation zwischen bauprodukteherstellenden Unternehmen, Bauherr:innen, Architekt:innen und Planer:innen. Er übersetzt bestehende Informationen, Label und Zertifikate in die Kriterien der relevanten Gebäudenachhaltigkeitssysteme am Markt.



Der Produktpass Nachhaltigkeit ergänzt die unternehmensbezogenen Dokumente der Bauproduktehersteller auf heinze.de und integriert Aspekte der Nachhaltigkeit in die Bauproduktedatenbank. Bauherr:innen, Architekt:innen und Planer:innen erhalten dadurch Unterstützung bei der Auswahl konformer Produkte für ihre individuellen Projekte. Die relevanten Nachhaltigkeitsinformationen werden von einem unabhängigen Dritten verifiziert und auf Plausibilität überprüft, sodass sie nicht auf Selbstdeklarationen der Hersteller basieren.



Die Zusammenarbeit zwischen der TFI Aachen GmbH und der Heinze GmbH ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Kompetenzen zu bündeln und gemeinsam an der Entwicklung innovativer Bauprodukte zu arbeiten. Beide Partner sehen sich als Multiplikatoren innerhalb ihrer Netzwerke und der Branche. Das TFI bringt Wissen und Erfahrung aus dem Bereich der Bauproduktprüfung und Nachhaltigkeitsbewertung sowie aus der Forschung und Entwicklung ein. Heinze verfügt über einen großen Erfahrungsschatz im Segment der zielgruppenadäquaten Kommunikation innerhalb der Baubranche.



Über TFI Aachen GmbH



Das TFI Aachen ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen, das sich mit der Prüfung, Überwachung und Zertifizierung von Bauprodukten sowie dem Technologietransfer befasst. Die Prüfung und Zertifizierung umfasst Sicherheits-, Gesundheits- und Qualitätsaspekte in den Produktbereichen Bauphysikalische Prüfungen, Emissionsprüfungen und Schadstoffanalysen. Zudem ist das TFI seit über 25 Jahren im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft tätig und bietet Dienstleistungen wie Ökobilanzen und EPD-Berechnungen, Produktpass Nachhaltigkeit, Entwicklung von Design for Recycling Konzepten sowie Unterstützung bei der Durchführung von CSR-Berichten an.