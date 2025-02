Ressourcenschonendes Planen und Bauen mit heinze.de

Ihre Sichtbarkeit erhöhen: Produkte werden auf einer Plattform präsentiert, die von Tausenden Fachleuten genutzt wird.

Produkte werden auf einer Plattform präsentiert, die von Tausenden Fachleuten genutzt wird. Nachhaltigkeitsinformationen bereitstellen: Durch produktspezifische Informationen zur Kreislauffähigkeit und Umweltverträglichkeit sichern Hersteller ihre Wettbewerbsfähigkeit in der frühen Planungsphase.

Durch produktspezifische Informationen zur Kreislauffähigkeit und Umweltverträglichkeit sichern Hersteller ihre Wettbewerbsfähigkeit in der frühen Planungsphase. Daten effizient verwalten: Heinze.de verknüpft Nachhaltigkeitsdaten mit Ausschreibungstexten, CAD-Dateien und BIM-Daten – alles zentral verfügbar und nahtlos in den Planungsprozess integrierbar.

Frühe Erstellung von Ökobilanzen

Prüfung von Materialien auf Kreislauffähigkeit

Vorbereitung von Zertifizierungen

Erstellung von Gebäuderessourcenpässen

Mit heinze.de haben Architekt:innen und Planer:innen Zugriff auf digitale Produktdaten, die mit wichtigen Nachhaltigkeitsinformationen angereichert sind. Dies wird durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie EPEA und BIM & More möglich. Die Produktdaten stehen jederzeit bereit und liefern wertvolle Informationen für Ökobilanzen und die Optimierung der Kreislauffähigkeit von Gebäuden.Die Planung von Gebäuden erfordert frühe und fundierte Produktentscheidungen. Mit heinze.de können Architekt:innen und Planer:innen komplette Produktserien und Einzelprodukte nach Nachhaltigkeitskriterien filtern und vergleichen. Darüber hinaus bietet die Plattform Tausende von Architekturobjekten mit Angaben zu verwendeten Produkten – inklusive Zertifikaten für Nachhaltigkeit. Diese Informationen sind entscheidend, um den CO₂-Fußabdruck von Bauprojekten zu minimieren und Gebäude ressourcenschonend zu gestalten.Heinze.de ist eine der führenden Plattformen für Architekt:innen und Planer:innen. Hier können Hersteller:Dank des BIM & More Plugins können Architekt:innen und Planer:innen die digitalen Produktdaten direkt in Revit und Archicad nutzen. Dies ermöglicht:Heinze.de bietet eine Lösung für alle, die nachhaltiges Planen und Bauen vorantreiben wollen. Architekt:innen, Planer:innen und Hersteller profitieren gleichermaßen von einer zentralen Plattform, die alle relevanten Informationen und Werkzeuge bereitstellt, um ressourcenschonend und effizient zu arbeiten.Informieren Sie sich jetzt und erfahren Sie, wie Ihre Produkte von digitalen Produktdaten profitieren können. Sprechen Sie mit unseren Experten und starten Sie in eine nachhaltigere Zukunft!