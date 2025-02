Architekt:innen und Planer:innen müssen Produktentscheidungen in frühen Planungsphasen treffen, um Ökobilanzen erstellen und die Nachhaltigkeit von Gebäuden nachweisen zu können. Auf heinze.de lassen sich Bauprodukte nach Nachhaltigkeitskriterien filtern und vergleichen. Die digitalen Produktdaten können zudem in Revit® und Archicad® abgerufen und nahtlos in die Planung überführt werden.



So wird die Entscheidungsfindung für Bauprodukte deutlich vereinfacht.



Reiten Sie mit uns auf der digitalen Welle! Informieren Sie sich jetzt und erfahren Sie, wie Ihre Produkte von digitalen Produktdaten profitieren können. Sprechen Sie mit unseren Experten und starten Sie in eine nachhaltigere Zukunft!

