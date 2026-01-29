Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049811

Heinze GmbH Bremer Weg 184 29223 Celle, Deutschland http://www.heinze.de
Ansprechpartner:in Frau Nadine Choudiakis +49 5141 50269
Logo der Firma Heinze GmbH

KeramikForum 2026

Fachkongress für Keramik und Innenarchitektur auf der hagebau KERAMIKA in Göttingen

(lifePR) (Celle, )
Am 20. Februar 2026 lädt die hagebau gemeinsam mit Heinze im Rahmen der KERAMIKA Fachmesse in die LOKHALLE Göttingen zum KeramikForum, dem Fachkongress für Keramik und Innenarchitektur. Die Veranstaltung richtet sich an Architekten, Innenarchitekten und Planer und zeigt praxisnah, wie Architektur, Interior Design und keramische Materialien aufeinander abgestimmt und in schlüssige Gestaltungslösungen überführt werden.

Internationale Design-Experten wie Hadi Teherani, Paola Bagna und Sigurd Larsen geben Einblicke in ihre Arbeitsweise und erläutern, wie Raum, Material und Design zu funktionalen, ästhetischen und nachhaltigen Raum- und Gestaltungskonzepten entwickelt werden. Im Fokus stehen dabei die Schaffung besonderer Raumerlebnisse, der gezielte Einsatz von Materialien – insbesondere Keramik – sowie die Gestaltung von kleinen und großen Räumen im privaten, öffentlichen und gewerblichen Kontext.

Die Vorträge verbinden architektonische Visionen mit praxisnahen Gestaltungsstrategien und zeigen, wie keramische Materialien nicht nur funktionale Anforderungen erfüllen, sondern als gestalterisches Element Atmosphäre, Identität und Nachhaltigkeit prägen können.

Neben den Fachvorträgen bietet die KERAMIKA mit über 40 Aussteller aus den Bereichen Fliese, Bauchemie, Shop-Systeme und Zubehör, einen umfassenden Überblick über aktuelle Material- und Gestaltungstrends. Zu den Ausstellern zählen unter anderem Agrob Buchtal, Ardex, Florim, Pamesa, Schlüter-Systems, Sopro und Wedi.

Ergänzt wird das Programm durch geführte Architektur-Rundgänge unter fachlicher Begleitung von Heinze, die praxisnahe Einblicke in innovative Anwendungen für Innenräume und Fassaden bieten und den fachlichen Austausch mit Fachleuten aus Architektur, Planung und Ausführung fördern.

„Die KERAMIKA 2026 ist der Treffpunkt für Profis aus Verarbeitung, Handel, Architektur und Planung. Sie bietet Raum für Innovationen, fachlichen Austausch und die gemeinsame Gestaltung der Zukunft der Branche“, so Tim Fiedler, Leiter Spezialisierungssystem Fliese Fachhandel bei hagebau.

Die Architektenkammer Niedersachsen erkennt den Kongress mit fünf Fortbildungsstunden an.

Weitere Informationen zum KeramikForum und zum vollständigen Programm sowie zur Anmeldung finden Interessierte unter: https://keramikforum.heinze.de/...

Website Promotion

Website Promotion

Heinze GmbH

Die Heinze GmbH ist seit mehr als 60 Jahren der Spezialist für Fachinformationen in der Baubranche. Digital wie persönlich vernetzen wir die Bauexperten und Wissensträger der Branche mit den verschiedensten Zielgruppen. Wir geben Inspirationen für die Planung von Bauprojekten und Impulse für die individuelle Geschäftsentwicklung. Hierzu stellen wir aktuelles Bauwissen sowie fundierte Detailinformationen zu Produkten und Herstellern von Bau-, Ausstattungs- sowie Einrichtungslösungen bereit. Damit bieten wir wertvolle Entscheidungshilfen für anstehende Bauvorhaben jeglicher Art. Für eine nachhaltig agierende Bauwirtschaft geben wir dem Erhalt unseres Lebensraumes in der Branche eine Bühne, ein Experten-Forum und eine starke Stimme. Auf diese Weise unterstützen wir die Bauzielgruppen und stellen die erforderlichen Informationen für nachhaltiges Handeln zur Verfügung

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.