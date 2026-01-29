KeramikForum 2026
Fachkongress für Keramik und Innenarchitektur auf der hagebau KERAMIKA in Göttingen
Internationale Design-Experten wie Hadi Teherani, Paola Bagna und Sigurd Larsen geben Einblicke in ihre Arbeitsweise und erläutern, wie Raum, Material und Design zu funktionalen, ästhetischen und nachhaltigen Raum- und Gestaltungskonzepten entwickelt werden. Im Fokus stehen dabei die Schaffung besonderer Raumerlebnisse, der gezielte Einsatz von Materialien – insbesondere Keramik – sowie die Gestaltung von kleinen und großen Räumen im privaten, öffentlichen und gewerblichen Kontext.
Die Vorträge verbinden architektonische Visionen mit praxisnahen Gestaltungsstrategien und zeigen, wie keramische Materialien nicht nur funktionale Anforderungen erfüllen, sondern als gestalterisches Element Atmosphäre, Identität und Nachhaltigkeit prägen können.
Neben den Fachvorträgen bietet die KERAMIKA mit über 40 Aussteller aus den Bereichen Fliese, Bauchemie, Shop-Systeme und Zubehör, einen umfassenden Überblick über aktuelle Material- und Gestaltungstrends. Zu den Ausstellern zählen unter anderem Agrob Buchtal, Ardex, Florim, Pamesa, Schlüter-Systems, Sopro und Wedi.
Ergänzt wird das Programm durch geführte Architektur-Rundgänge unter fachlicher Begleitung von Heinze, die praxisnahe Einblicke in innovative Anwendungen für Innenräume und Fassaden bieten und den fachlichen Austausch mit Fachleuten aus Architektur, Planung und Ausführung fördern.
„Die KERAMIKA 2026 ist der Treffpunkt für Profis aus Verarbeitung, Handel, Architektur und Planung. Sie bietet Raum für Innovationen, fachlichen Austausch und die gemeinsame Gestaltung der Zukunft der Branche“, so Tim Fiedler, Leiter Spezialisierungssystem Fliese Fachhandel bei hagebau.
Die Architektenkammer Niedersachsen erkennt den Kongress mit fünf Fortbildungsstunden an.
Weitere Informationen zum KeramikForum und zum vollständigen Programm sowie zur Anmeldung finden Interessierte unter: https://keramikforum.heinze.de/...