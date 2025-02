Heinze unterstützt Lebenshilfe Celle mit Spende

Als Teil der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie hat die Heinze GmbH eine Spende an die Lebenshilfe Celle übergeben. Andreas Göppel, Geschäftsführer der Heinze GmbH, besuchte im Dezember 2024, die Fahrradwerkstatt in Groß Hehlen, um dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Celle, Nico Lauerwald, einen Scheck über 4.000 Euro zu überreichen.



Die Unterstützung erfolgt im Rahmen der ESG-Initiativen (Environmental, Social, Governance) von Heinze, die das Thema „Re-Integration“ 2024 in den Mittelpunkt gestellt hatte. Andreas Göppel betonte dabei: „Wir sind stolz darauf, dieses Engagement zu unterstützen und möchten uns bei der Lebenshilfe Celle für ihre wichtige Arbeit bedanken!“



Die Lebenshilfe Celle setzt sich seit Jahren dafür ein, Menschen mit Beeinträchtigungen den Weg in die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe zu ebnen. Besonders hervorgehoben wird die Vermittlung dieser Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt – durch Praktika, betriebsintegrierte Arbeitsplätze oder das Budget für Arbeit. Dieses vorbildliche Engagement hat Heinze dazu inspiriert, die Lebenshilfe Celle als Spendenempfänger auszuwählen.



Mit der Spende wird die Lebenshilfe Celle 2025 besondere Bildungsangebote für Menschen mit Beeinträchtigungen finanzieren. Heidi Jaroschewitz, Leitung Berufliche Bildung und Teilhabe, erklärte: „Bildung ist maßgeblich für individuelle Lebenschancen. Sie ist der Schlüssel zu echter Teilhabe. Deshalb werden wir die Spende nutzen, um durch Bewerbungs- und Mobilitätstrainings, Arbeitssicherheitsseminare und Teamtage die beruflichen und persönlichen Fähigkeiten unserer Teilnehmenden weiterzuentwickeln.“



Der Besuch vor Ort gab Andreas Göppel die Möglichkeit, die beeindruckende Arbeit der Lebenshilfe Celle aus erster Hand zu erleben. „Die Leidenschaft und der Einsatz des Teams der Lebenshilfe Celle sind inspirierend,“ so Göppel. „Wir freuen uns, durch unsere Unterstützung einen Beitrag zu diesem wichtigen Projekt leisten zu können.“



Die Heinze GmbH sieht diese Spende als Ausdruck ihrer Unternehmenswerte und ihres Engagements für soziale Verantwortung. „Gemeinsam können wir Barrieren abbauen und Chancen schaffen,“ fasst Göppel zusammen.

