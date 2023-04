Heinze Podcast-Jubiläum: 100. Folge ARCHITEKTURFUNK – Premiere auf der BAU!

Der Heinze ARCHITEKTURFUNK feiert Jubiläum: Am 20. April 2023 wurde die 100. Episode des beliebten und bereits mehr als 23.000 Abonnent:innen zählenden Podcasts gesendet – als Sonderausgabe und vor großem Publikum erstmals auf der BAU in München präsentiert. Besucher:innen des Messestandes konnten vor Ort persönliche „O-Töne“ hinterlassen, die in künftigen Podcast-Folgen aufgegriffen werden.Seit rund zwei Jahren bietet der Spezialist für Fachinformationen in der Baubranche mit seinem wöchentlich erscheinenden Podcast Antworten zu den wichtigsten Architektur- und Bauthemen unserer Zeit. Von Anfang an mit dabei: die Architekturjournalistin Kerstin Kuhnekath, die mit erstklassigen Interviews jede Ausgabe des ARCHITEKTURFUNKs zu einem besonderen und höchst informativen Hörerlebnis macht.So war es nur folgerichtig, dass zur 100. Episode eine ganz besondere Gesprächspartnerin wartete: nämlich Kerstin Kuhnekath selbst, die von den vergangenen zwei Podcast-Jahren und ihren persönlichen Highlights berichtete. So erfuhren die Besucher:innen am BAU-Messestand von Heinze und BauNetz zahlreiche interessante Details zum Hintergrund des ARCHITEKTURFUNKs. Wie entstand der Podcast? Wer sind die Macher und Macherinnen hinter der Kulisse? Welche Referenten waren eingeladen und was waren die Themen der vergangenen zwei Jahre? Wie geht es thematisch weiter? Alle Antworten sind im Jubiläums-Podcast festgehalten, der ab sofort bei allen gängigen Anbietern wie Spotify, Apple oder Deezer sowie auf heinze.de/podcast angehört werden kann.Übrigens: Alle Hörer:innen des ARCHITEKTURFUNKs ruft Heinze dazu auf, etwaige Fragen, Anregungen oder Themenwünsche für künftige Episoden – auch gerne als Sprachnachricht – an architekturfunk@heinze.de zu schicken.Neben dem „Podcast zum Anfassen“ erwartete das zur BAU 2023 angereiste Fachpublikum geballtes Know-how, exklusive Fachgespräche sowie interessante Vorträge und Mitmachaktionen am Heinze-Messestand. „Wir haben uns sehr über die positive Resonanz, die gut besuchten Architects’ Runs und die intensiven Gespräche mit Kunden und Nutzern gefreut“, erklärt Andreas Göppel, Geschäftsführer von Heinze. „Unsere Besucher:innen haben uns bestärkt, unsere vielfältigen Angebote zur Vernetzung aller am Bau Beteiligten konsequent weiter auszubauen.“Der „rote Faden“ vieler dieser Vorträge war die Nachhaltigkeit von Bauprojekten. So wurde das Thema in Vorträgen wie „EPDs in der Baupraxis“, „Bauen mit Papier“, „Botanische Architektur“ oder „Negativliste der absurdesten Gebäudeabrisse“ aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet. Aufgefordert zum Mitmachen war das Fachpublikum bei „How to Bauwende“, einem Planspiel, das speziell vonauf die Beine gestellt wurde.Auf besondere Aufmerksamkeit stieß in den sechs Messetagen die Sneak-Preview auf das zweite Heinze Klimafestival für die Bauwende, das am 23. und 24. November alle am Bau Beteiligten in Berlin versammelt, um sich über konkrete Lösungen und neue Ideen auszutauschen.