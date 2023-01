Heinze GmbH ernennt Andreas Göppel zum neuen Geschäftsführer

Stärkung der führenden Wissens- und Informationsplattform in der Bau- und Immobilienbranche

Bereits zum 1. Dezember 2022 hat Andreas Göppel die Geschäftsführung der Heinze GmbH übernommen. Sein Tätigkeitsschwerpunkt im Rahmen der neuen Funktion besteht unter anderem in der weiteren Stärkung und Positionierung des Unternehmens als führende Wissens- und Informationsplattform der Bau- und Immobilienbranche.



Sven Homann, Executive Director, Infopro Digital: „Ich freue mich, dass wir mit Andreas Göppel eine unternehmerische Persönlichkeit der deutschen Bau- und Immobilienbranche gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, mit Andreas Göppel aufgrund seiner langjährigen erfolgreichen Geschäftsführungstätigkeit, seines Umsetzungswillens und vor allem seiner ausgeprägten Freude am Vertrieb die ideale Besetzung gefunden zu haben. Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft unserer Marken Heinze und BauNetz gemeinsam mit ihm und unseren Teams weiterzuentwickeln.“



Langjährige Erfahrung in Strategie und Management



Andreas Göppel ist seit 20 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Nach seiner Zeit in der branchenspezifischen Strategie- und Managementberatung wechselte er 2009 zur HOCHTIEF AG. Hier führte er unter anderem die Niederlassung Essen, war Leiter des Integration Offices zur Gründung der HOCHTIEF Solutions AG und verantwortete Mitte 2013 den Verkauf des Servicegeschäftes an die SPIE S.A. Als Mitglied der Geschäftsleitung der SPIE GmbH betreute er federführend insbesondere die Themen Strategie, Unternehmensentwicklung und M&A sowie Vertrieb und Marketing. Als Geschäftsführer der noventic group entwickelte er von Anfang 2015 bis Ende 2020 die Dienstleistungsangebote der Unternehmensgruppe maßgeblich weiter. Über die Positionierung des Unternehmens als Wegbereiter der klimaintelligenten Immobilie setzte er das Wachstum über aktiven Vertrieb und neue Geschäftsmodelle konsequent um. Zuletzt hat Andreas Göppel ausgewählte Unternehmen strategisch, vertrieblich und bei der digitalen Transformation als selbstständiger Berater unterstützt.



Andreas Göppel ergänzt: „Die Entscheidung, die Geschäftsführung der Heinze GmbH zu übernehmen, ist mir sehr leichtgefallen. Ich brenne für Architektur und Immobilien sowie für kundenorientierte Innovationen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Sämtliche Facetten treffen bei Heinze zusammen. Ich freue mich darauf, alle Akteure der Bau- und Immobilienbranche noch stärker zu vernetzen, den Informationsaustausch zu fördern und mit meinem gesamten Team einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Bauwende zu leisten.“