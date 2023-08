Heinze BaukonjunkturMeeting 2023

Im September lädt die Heinze GmbH zum jährlich stattfindenden BaukonjunkturMeeting ein. Vor dem Hintergrund einer unsicheren weltwirtschaftlichen Lage, Klimawandel, hoher Inflation sowie einer zunehmend alternden Gesellschaft bietet das bereits seit 25 Jahren regelmäßig stattfindende Treffen wertvolle Informationen und Interpretationen zur aktuellen Entwicklung der Baukonjunktur sowie die Gelegenheit zum intensiven Austausch mit namhaften Experten der Branche – das Heinze BaukonjunkturMeeting nimmt damit einmal mehr die Rolle als wichtiger Ratgeber der Bauindustrie ein.Ein zentrales Thema des Heinze BaukonjunkturMeetings sind die international und national schwierigen Rahmenbedingungen, die für die Baubranche eine zunehmende Belastung darstellen. Mit ihnen werden sich Prof. Dr. Udo Mantau (Infro), der der Veranstaltungsreihe bereits von Beginn an als erfahrener Referent zur Seite steht, und Christopher Kramp (Heinze Marktforschung) intensiv auseinandersetzen. Dr. Philipp Deschermeier (IdW) wird aktuelle Forschungsergebnisse zum demografischen Wandel und dem Bedarf an Wohnungen für ältere Menschen vorstellen. Michael Hölker, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes des Baustoff-Fachhandels, nimmt in seinem Vortrag die Rolle des Baustoff-Fachhandels in den Blick, dem angesichts von Deglobalisierung, Materialmangel und Digitalisierung als Vertriebskanal eine entscheidende Rolle zukommt. Außerdem wird er über seine politischen Gespräche mit dem Bundesbauministerium berichten. Thomas Wagner, Leiter der Heinze Marktforschung, wird die neuesten Ergebnisse des „Heinze BaukonjunkturKlimas“ vorstellen und berichten, wie die Entscheider:innen in der Bauindustrie die aktuelle und zukünftige Lage beurteilen.Heinze hat das BaukonjunkturMeeting strategisch günstig auf September terminiert, um die dann anstehenden Budgetüberlegungen der teilnehmenden Unternehmen mit stichhaltigen Zahlen und Daten unterstützen zu können. In diesem Jahr gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten, am BaukonjunkturMeeting teilzunehmen: Neben der Präsenzveranstaltung in Bielefeld bietet Heinze erstmals an zwei Tagen ein „BKM Kompakt“ an, an dem vormittags in komprimierter Form die wichtigsten Ergebnisse aus den Vorträgen der Präsenzveranstaltung präsentiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, an der Präsenzveranstaltung per Live-Stream teilzunehmen oder die Experten-Vorträge in schriftlicher Form inklusive Videoaufzeichnungen anzufordern.Die Teilnahmemöglichkeiten im Überblick:vormittags in Ulm/Blausteinvormittags in Frankfurt/MainFür die Präsenzveranstaltung in Bielefeld ist die Teilnehmerzahl auf 50 Teilnehmer:innen begrenzt, bei den Kompaktmeetings in Ulm und Frankfurt liegt die maximale Teilnehmerzahl bei 30 Teilnehmer:innen.Weitere Informationen und Anmeldung unter https://bkm.heinze.de/index