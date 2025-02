Heinze-BauNetz-Messeauftritt erfährt große Resonanz

Gut vernetzt auf der BAU 2025: Die beiden führenden Informationsplattformen der Baubranche, Heinze und BauNetz, haben das Fachpublikum auf der BAU 2025 in München mit ihrem geballten Wissen, einem vielseitigen Messeauftritt und interaktiven Highlights begeistert.



Auf dem Stand 212 in Halle A1 präsentierten Heinze und BauNetz ihr gemeinsames Angebot erstmals seit vielen Jahren an einem neuen, zentraleren Standort – mitten im Geschehen der Messe. Fachbesucher:innen erwartete dort ein breites Spektrum an Informationen, Austauschmöglichkeiten und inspirierenden Programmpunkten. Andreas Göppel, Geschäftsführer von Heinze, zeigte sich hochzufrieden: „Wir haben uns sehr über die hohe Resonanz und die vielfältigen Anregungen unserer Gäste gefreut. Besonders die Gelegenheiten zur Vernetzung und die thematischen Vorträge stießen auf großes Interesse.“



Inspirierende Vorträge und interaktive Aktionen



Das tägliche Nachmittagsprogramm mit renommierten Architekturbüros wie allmannwappner, HENN, Hild und K, steidle architekten und SPREEN ARCHITEKTEN war eines der Highlights des Messeauftritts. Themen wie der Holzhybridbau im innerstädtischen Kontext, Nachhaltigkeit in der Sanierung – illustriert am Beispiel der Neuen Pinakothek – sowie digitales und nachhaltiges Planen boten wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Branche. Die Vorträge zogen zahlreiche Besucher:innen an und führten zum intensiven Austausch.



Besonders gefragt waren die etwa 2,5-stündigen Architekturrundgänge, die spannende Einblicke in innovative Produkte, neue Materialien und zukunftsweisende Technologien gaben. Die Teilnehmer:innen erlebten praxisnahe Anwendungsbeispiele, die die Zukunft des Bauens greifbar machten.



Aktive Teilnahme der Besucher:innen: Die Stickerheft-Sammelaktion



Ein interaktives Highlight war die Stickerheft-Sammelaktion, die das Fachpublikum zur aktiven Teilnahme animierte. Mit großem Enthusiasmus beteiligten sich die Besucher:innen an der Aktion und hatten die Chance, attraktive Preise zu gewinnen. Der spielerische Ansatz sorgte nicht nur für Unterhaltung, sondern förderte auch den Austausch unter den Teilnehmenden.



Erfolgreiche Bilanz und Ausblick



Mit ihrem gemeinsamen Messeauftritt haben Heinze und BauNetz einmal mehr ihre Position als zentrale Informationsplattformen der Baubranche gestärkt. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Stand so viele Besucher:innen erreichen und inspirieren konnten. Die positiven Rückmeldungen bestätigen, dass wir mit unserem Angebot am Puls der Zeit sind“, resümierte Andreas Göppel.



Heinze und BauNetz bedanken sich bei den zahlreichen Besucher:innen und freuen sich auf ein Wiedersehen bei zukünftigen Veranstaltungen oder online auf heinze.de und baunetz.de.

