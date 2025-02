Heinze ArchitekturAWARD 2025

Der Wettbewerb ist für Architektur- und Planungsbüros mit Sitz in Deutschland oder Österreich geöffnet, deren Hochbauprojekte in den letzten fünf Jahren realisiert wurden. Zugelassen sind sowohl Neubauten als auch Modernisierungs- und Sanierungsprojekte in verschiedenen Kategorien wie Wohnungsbauten, Büro- und Verwaltungsbauten, Kultur- und Veranstaltungsbauten oder innovative Sonderbauten. Besonders im Fokus stehen Projekte, die durch kreative Ansätze ökologisch, ökonomisch und soziokulturell nachhaltige Standards setzen. Dabei gelten Innovation, Funktionalität, technische Umsetzung und die Vermeidung von Emissionen als zentrale Bewertungskriterien.Architektur- und Planungsbüros, die ihre Projekte bis zum 31. März 2025 online einreichen, profitieren von 10% Frühbucherrabatt. Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt 350 Euro zzgl. MwSt. pro Einreichung. Die Einreichfrist endet am 15. Juni 2025.Heinze vergibt zudem drei Nachwuchspreise für studentische Arbeiten, für die keine Teilnahmegebühr anfällt. Studierende sowie Studien- und Seminargruppen können Entwürfe und Konzepte zu allen Gebäudetypologien einreichen. Auch hier liegt der Fokus auf nachhaltigen und innovativen Ansätzen.Das Gesamtpreisgeld des Heinze ArchitekturAWARDs 2025 beläuft sich auf 40.000 Euro. Die Jurypreise werden in folgenden sechs Hauptkategorien ausgelobt: Wohnen + Beherbergung, Arbeit + Produktion + Infrastruktur, Bildung + Gesundheit + Soziales, Freizeit + Lifestyle + Retail, Quartier + Mischnutzung sowie Out of the box. Bei dem Publikumspreis entscheiden die Anzahl der Likes auf heinze.de.Die Preisträgerprojekte der Architektur- und Planungsbüros erhalten nicht nur Preisgelder, sondern auch umfangreiche Kommunikationspakete, darunter professionelle Fotos von der Preisverleihung, eine Veröffentlichung in der Printausgabe des Heinze Journals (Auflage 40.000) und einen Platz in der Ausstellung im Rahmen des Klimafestivals 2025. Zusätzlich werden die Preisträger:innen im Heinze Podcast ARCHITEKTURFUNK vorgestellt.Die Bewertung der Einreichungen übernimmt diese hochkarätige Fachjury unter der Leitung von Caroline Nagel, COBE, Kopenhagen: Jörg Finkbeiner (Partner und Partner Architektur, Berlin) und Gabriela Hauser (buerohauser, Berlin). Gemeinsam bewerten sie die Projekte nach Kriterien wie Nachhaltigkeit, Einzigartigkeit und ökologischer Qualität.Die feierliche Preisverleihung findet am 19. November 2025 während des Klimafestivals für die Bauwende von Heinze und BauNetz statt.Der Wettbewerb wird in diesem Jahr von Salto Systems unterstützt. Weitere Informationen zum Wettbewerb, zur Jury und zur Teilnahme finden Sie unter heinze.de/award