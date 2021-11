Heinze ArchitektenAWARD 2021: Die Sieger-Projekte wurden in Duisburg ausgezeichnet

Am 25. November 2021 konnten die Preisträgerinnen und Preisträger ihre Auszeichnung feierlich entgegennehmen. Den Rahmen bot der Heinze ArchitekTOUR Kongress in Duisburg, wobei die Preisverleihung mit seinen Laudatoren, Martin Henn und Kilian Kresing, den krönenden Abschluss bot.In diesem Jahr wurden die schönsten Nichtwohnbauten gesucht, über die eine Fachjury – bestehend aus Martin Henn (HENN GmbH) als Juryvorsitzender sowie Lisa Tiedje (STUDIO LISA TIEDJE) und Kilian Kresing (kresings architektur GmbH) – entscheiden durfte.Dabei zählten unter anderem folgende Kriterien der Jury als Grundlage zur Diskussion und Bewertung: Ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen wie Raum, Strukturen, Material, Qualität sowie Atmosphäre als Themen des nachhaltigen Bauens. Aber auch die Umnutzung bestehender Infrastrukturen sowie die entwerferische Reflexion bei Neubauprojekten über zukünftige Umnutzungsmöglichkeiten.Über 70 Studierende stellten ebenfalls ihr Talent unter Beweis, wobei drei von ihnen seitens der Jury mit einem Nachwuchspreis ausgezeichnet wurden. Zudem waren die Besucher auf heinze.de gefragt, denn mit ihren Likes auf heinze.de konnten sie mitentscheiden, welche teilnehmenden Büros die drei Publikumspreise verdienen.Herzlichen Glückwunsch an die Preisträgerinnen und Preisträger.Eine Übersicht aller Preisträgerinnen und Preisträger finden Sie in der kompletten Pressemeldung zum Download und hier . Ein großes Dankeschön geht an Gira, ROMA, Salto und WICONA – die diesjährigen Sponsoren des Heinze ArchitektenAWARDs.Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.