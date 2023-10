Heinze ArchitekTOUR stößt auf große Resonanz

Bereits mehr als 800 Teilnehmer:innen verzeichnet die renommierte Heinze ArchitekTOUR an den ersten sechs von insgesamt zehn Veranstaltungsterminen. Damit stößt die Ende August schon zum 14. Mal an den Start gegangene Veranstaltungsreihe erneut auf große Resonanz. Nach Hamburg, Berlin, Bielefeld, Düsseldorf, Stuttgart und Freiburg wird die ArchitekTOUR in diesem Jahr noch in Frankfurt, Leipzig, Wien und München ihre Tore öffnen. Mit Best Practices, Produktneuheiten und wertvollen Begegnungen wartet auf die Besucher:innen ein gleichermaßen abwechslungsreiches wie inspirierendes Programm.Mit rund 200 Teilnehmer:innen hält Berlin bisher den diesjährigen Besucherrekord. „Hier wie auch in den anderen Städten war die Stimmung hervorragend“, erklärt Klaus Füner, Head of Event Business und Projektverantwortlicher der Heinze ArchitekTOUR. „Die hochkarätigen Fachvorträge der Referent:innen führender Architekturbüros sowie die Produktausstellungen, Diskussionsrunden und Beiträge aus Forschung und Industrie haben bei den Teilnehmenden für Begeisterung gesorgt und vielfache Impulse gesetzt.“Zu den namhaften Referent:innen an den letzten vier noch folgenden Veranstaltungsorten des Jahres gehören unter anderem Karl Büttner von kadawittfeldarchitektur, Philipp Auer von Auer Weber Architekten, Wolfram Putz von GRAFT sowie Sebastian Thaut vom Atelier ST. Thematisch wird es beispielsweise um klimaneutrale Prototypen, nachhaltige Umbauten sowie digitale Entwurfstools und den zukünftigen Umgang mit Mobilität gehen.Die Teilnahme an der ArchitekTOUR ist kostenfrei möglich und von den Architekten- und Ingenieurkammern als Fortbildung anerkannt. Das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden sich unter architektour.heinze.de - Frankfurt: Dienstag, 17. Oktober 2023- Leipzig: Donnerstag, 19. Oktober 2023- Wien: Dienstag, 24. Oktober 2023- München: Donnerstag, 26. Oktober 2023