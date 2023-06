Heinze ArchitekTOUR 2023: Auftakt in Hamburg

Bereits zum 14. Mal geht die bekannte Heinze ArchitekTOUR in diesem Jahr an den Start. Mit Best Practices, Produktneuheiten und wertvollen Begegnungen bietet die jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe erneut einen Mix, der begeistert, inspiriert und zum Um- und Nachdenken anregt. Im Mittelpunkt des Programms stehen hochkarätige Fachvorträge zahlreicher Referent:innen führender Architekturbüros sowie Produktausstellungen, Diskussionsrunden und Beiträge aus Forschung und Industrie. In zehn Städten wird die ArchitekTOUR vertreten sein. Den Auftakt bildet Hamburg am Dienstag, 29. August 2023. Anschließend geht es nach Berlin, Bielefeld, Düsseldorf, Stuttgart, Freiburg, Frankfurt, Leipzig, Wien und München.Zu den namhaften Referent:innen mit spannenden Themen aus der Praxis gehören unter anderem Thomas Willemeit von GRAFT, Martina Bauer von Barkow Leibinger, Mark Jenewein von LOVE architecture and urbanism, Ascan Mergenthaler / Roland Schreiber von Herzog & de Meuron, Carola Dietrich von allmannwappner, Philipp Auer von Auer Weber Architekten, Karl Büttner von kadawittfeldarchitektur und Karoline Brandfellner von querkraft architekten.- Hamburg: Dienstag, 29. August- Berlin: Donnerstag, 31. August- Bielefeld: Dienstag, 05. September- Düsseldorf: Donnerstag, 07. September- Stuttgart: Dienstag, 12. September- Freiburg: Donnerstag, 14. September- Frankfurt: Dienstag, 17. Oktober- Leipzig: Donnerstag, 19. Oktober- Wien: Dienstag, 24. Oktober- München: Donnerstag, 26. OktoberDie ArchitektTOUR ist als Fortbildungsveranstaltung durch die Architekten- und Ingenieurkammern anerkannt, die jeweiligen Fortbildungspunkte sind aktuell angefragt und können nach Bekanntgabe zusammen mit allen weiteren Informationen zur Veranstaltung unter architektour.heinze.de eingesehen werden. Neben viel Inspiration für die tägliche Arbeit wird auf der ArchitekTOUR 2023 natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt.Die Teilnahme ist kostenfrei – eine Anmeldung aufgrund der begrenzten Plätze jedoch zwingend erforderlich.