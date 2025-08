Glänzend oder matt? So entscheiden Deutschlands Haushalte beim Waschbeckenkauf

Einschätzung von Marktgrößen und Potenzialen (Mengen und Werte)

Einschätzung der eigenen Marktanteile

Benchmarks zu Wettbewerbern

Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Marktentwicklung

Identifizierung der Wachstumsbereiche

Orientierungshilfe zu Preisfestsetzung, Produktgestaltung, Vertriebssteuerung

Information über benachbarte Märkte für mögliches Cross-Selling

Fast die Hälfte aller Käufer entscheidet sich für eine Marke aufgrund positiver Vorerfahrungen.

Rund ein Drittel der Käufer erneuert im Zuge des Waschbeckenkaufs auch weitere Sanitärprodukte.

Farbige Waschbecken gewinnen zunehmend an Bedeutung – ein klares Signal für veränderte Designvorlieben.

Die Mehrheit verzichtet auf schmutzabweisende Eigenschaften.

Der überwiegende Anteil der Haushalte kauft Waschbecken nicht online, sondern über den klassischen Vertriebsweg.

Bei der Oberflächenwahl herrscht Gleichstand zwischen matter und glänzender Ausführung.

Waschbecken werden überwiegend vom Installateur eingebaut.

Der Markt für Sanitärprodukte befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Veränderte Kundenbedürfnisse, neue Vertriebswege und eine stetig wachsende Vielfalt an Produktvarianten stellen Hersteller vor immer komplexere Herausforderungen. Wer in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich agieren will, braucht eine valide und detaillierte Datenbasis – und genau hier setzt das Heinze Sanitärpanel an.Viermal pro Jahr befragt die Heinze Marktforschung 15.000 repräsentativ ausgewählte Haushalte in Deutschland zu ihren Sanitäreinkäufen. Das Besondere: Das Heinze Sanitärpanel bildet die gesamte Customer Journey ab – von der Informationssuche bis zur finalen Kundenzufriedenheit.Das Heinze Sanitärpanel ist nicht neu – im Gegenteil: Seit 2013 ist es im Einsatz und ermöglicht damit die Analyse von Entwicklungen über mehr als ein Jahrzehnt hinweg. Die Heinze Marktforschung hat entsprechend große Erfahrung und führende Sanitärhersteller setzen das Panel seit Beginn erfolgreich ein. Seit einigen Wochen liegen Berichte für das Gesamtjahr 2024 vor.Sanitäre Armaturen, Küchenarmaturen, Brausen, Duschrinnen, Spülsysteme, Showerpipes und WaschbeckenDurch die kontinuierliche und tiefgreifende Analyse der Haushaltsbefragungen ermöglicht das Panel:Hätten Sie es gewusst? Fallbeispiel Waschbecken:Das Heinze Sanitärpanel ist ein unverzichtbares Instrument für alle, die den Sanitärmarkt nicht nur verstehen, sondern aktiv gestalten wollen.Weitere Informationen zu individuellen Auswertungen, zur Detailtiefe oder Preisen können unter marktforschung@heinze.de oder telefonisch unter 05141 50-131 angefordert werden.Die Heinze Marktforschung ist Spezialist für fundierte Analysen und maßgeschneiderte Studien im Baubereich. Mit einem klaren Fokus auf Primär- und Sekundärmarktforschung liefert sie Entscheidern der Bauwirtschaft belastbare Daten, differenzierte Bauprognosen und zielgerichtete Handlungsempfehlungen. Seit rund 50 Jahren steht die Heinze Marktforschung für Branchenkenntnis und methodische Tiefe. Der nächste Bericht zum Heinze BaukonjunkturKlima wird auf dem BaukonjunkturMeeting am 23. September 2025 vorgestellt.