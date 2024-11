Ein Abend voller Glanz und Ehre bei den ARCHITECTS’ DARLING Awards 2024

Zum mittlerweile 14. Mal wurden am 7. November 2024 die prestigeträchtigen ARCHITECTS’ DARLING Awards verliehen. Die seit 2011 jährlich stattfindende Auszeichnung ist in der Architektur- und Bauwelt längst zu einem Highlight geworden, das als „Oscar der Baubranche“ großen Anklang findet. Bei einer glamourösen Abendveranstaltung im Rahmen des traditionsreichen Celler Werktages erhielten die Gewinner:innen ihre goldene Phönix-Trophäe, eine Ehrung für herausragende Leistungen und Innovationskraft in der Bauindustrie. Mit rotem Teppich und einer Atmosphäre, die sowohl festlich als auch stilvoll war, bot die Veranstaltung rund 300 geladenen Gästen eine unvergleichliche Kulisse für die feierliche Verleihung.Im Zentrum der ARCHITECTS’ DARLING Awards steht eine der größten und umfangreichsten Branchenbefragungen im Bereich Bau, Einrichtung und Ausstattung. An der Heinze-Umfrage 2024 beteiligten sich mehr als 2.000 Architekt:innen und Planer:innen aus ganz Deutschland, die ihre persönlichen Favoriten aus rund 200 Herstellern und Marken der Branche wählten. Diese Befragung bietet seit Jahren wertvolle Einsichten über die Vorlieben und Prioritäten der Architekturszene und verleiht den Gewinnerunternehmen durch die direkte Auswahl der Anwender:innen eine besondere Bedeutung.Bei den 22 Brand-Awards, die im Rahmen der Preisverleihung prämiert wurden, gab es Auszeichnungen in verschiedensten Produktkategorien. Sie spiegeln die Vielfalt der Baubranche wider und umfassen auch Bereiche wie „Barrierefreiheit“ und „Beste Objektberatung“. Diese Kategorien sind von zentraler Bedeutung für die Architektur und Bauindustrie, da sie konkrete und zukunftsweisende Lösungen für aktuelle Herausforderungen bieten. Die Auszeichnungen bringen nicht nur die Innovationskraft der Gewinner zum Ausdruck, sondern auch deren kontinuierliches Engagement, die Erwartungen der Architekturbranche in herausragender Weise zu erfüllen.Zusätzlich zu den Brand-Awards wurden 14 Jury-Awards verliehen, die von einer hochkarätig besetzten 64-köpfigen Fachjury aus renommierten Architekturbüros gekürt wurden. Diese Jury setzte ihre fachliche Expertise ein, um Hersteller zu ehren, die in speziellen Bereichen wie „Beste Bemusterung“, „Beste Produktinnovation“ oder „Beste Architektur-Hauszeitschrift“ führend sind. Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung des „Cradle-2-Cradle Challenge Awards“, einer Kategorie, die Unternehmen würdigt, die sich durch besondere Nachhaltigkeitskonzepte und verantwortungsbewusstes Handeln im Sinne einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft hervorheben. Als Vertreter der Expertenjury wurden die Jury-Awards in diesem Jahr von Sebastian Schöll, Geschäftsführer KSP Engel, verliehen.Mit den ARCHITECTS’ DARLING Awards zeichnet Heinze herausragende Hersteller und Produkte aus, die den aktuellen und künftigen Anforderungen der Branche gerecht werden. Die Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre zum wichtigsten Event entwickelt, das die enge Verbindung zwischen Architektur und Industrie sichtbar macht und die neuesten Entwicklungen in Design, Technik und Nachhaltigkeit feiert. Sie bietet nicht nur eine Möglichkeit für Unternehmen, ihre Produkte und Leistungen ins Rampenlicht zu rücken, sondern dient auch als wichtige Orientierungshilfe für die gesamte Branche.Der Erfolg der diesjährigen Preisverleihung am Abend des Celler Werktages beweist einmal mehr, dass die ARCHITECTS’ DARLING Awards ein unverzichtbarer Bestandteil der deutschen Bauindustrie sind. Die Auszeichnungen, die als goldene Phönix-Statuen überreicht wurden, sind mehr als nur ein Preis – sie symbolisieren die Wertschätzung der Architekt:innen und Planer:innen für die Marken und Hersteller, die ihre Projekte und Visionen in die Realität umsetzen.Abdichtung – Paul BauderArchitektensoftware – GraphisoftAufzugstechnik – SchindlerBarrierefreiheit – HEWIBeschläge – SchücoBeste Objektberatung – SchücoBodenbeläge – nora systemsBüromöbel – WilkhahnDämmstoffe – Knauf InsulationEntwässerung – ACOFassaden/Fassadenkonstruktionen – StoFenster/Fenstertechnik – VELUX DeutschlandFliesen/Platten – Schlüter-SystemsFreiflächenlösungen (GaLaBau) – ACOKleber/Mörtel – PCIKlima/Lüftung/Wohnungslüftung – STIEBEL ELTRONLeuchten/Lichttechnik – Delta LightSanitäre Objekte/Zubehör – GeberitTreppen – Schöck Tronsole®Türen/Türtechnik – HörmannWDVS – StoBeste Anzeige – GIMA GirnghuberBeste Architektur-Hauszeitschrift – InformationsZentrum BetonBeste Bemusterung – FundermaxBeste Produkt-/Themenbroschüre – InformationsZentrum BetonBeste Produktinnovation (Ausbau) – SchücoBeste Produktinnovation (Rohbau) – GIMABeste Produktinnovation (Technik) – EnnogieBeste Website – FundermaxBester Film – SchücoBester Produkt-Konfigurator – Paul BauderBestes Social-Media-Angebot – RHEINZINKBestes BIM-Daten-Angebot – HörmannBestes Referenzobjekt – PREFABestes Weiterbildungsangebot – StoCradle-2-Cradle Challenge Award – KALDEWEIAlle Informationen zu den ARCHITECTS’ DARLING Awards 2024 und viele weitere Impressionen finden sich unter architectsdarling.de.