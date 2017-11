Die bundesweit größte Architektenbefragung ist entschieden

Mit wem können Architekten und Planer am besten zusammenarbeiten, wer überzeugt durch sein hochqualitatives Angebot? Die Preisträger der bundesweit größten Branchenbefragung stehen fest und die Gewinner wurden bei einer festlichen Gala im Rahmen des „Celler Werktages“ gekürt.



Fast 2.000 Architekten und Planer wählten ihre Favoriten unter 200 Marken in 24 Produkt-Kategorien. Weiterhin beurteilten 40 Experten insgesamt 160 Medien und Produkt-Innovationen in 11 Jury-Awards. Dies sind die höchsten Teilnehmerzahlen seit dem siebenjährigen Bestehen des Architects´ Darling Awards, sowohl seitens der Befragten als auch der beteiligten Hersteller.



Am 9. November war es soweit, rund 400 der wichtigsten Vertreter der Baubranche versammelten sich im niedersächsischen Celle. Die Laudatoren Jürgen Steffens von JSWD Architekten und Jörg Kreuder, Gesamtvertriebsleiter von Heinze, verkündeten das mit Spannung erwartete Ergebnis der bundesweit größten Architektenbefragung. 35 Produzenten überzeugten ihre Zielgruppe und durften den begehrten „Architects‘ Darling® Award“ entgegennehmen.



Während die Gewinner der 24 Produkt-Kategorien durch das kritische Urteil der rund 2.000 Architekten und Planer entschieden wurden, beurteilte ein Team aus Kommunikationsexperten aus Wissenschaft und Praxis sowie weitere namhafte Vertreter internationaler Top-Architekturbüros die 11 Jury-Awards. Die Prämierten wurden beispielsweise in den Kategorien „Beste Produkt-Innovation Rohbau“ oder „Bestes Referenzobjekt“ ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Juryentscheidungen waren unter anderem Fachkompetenz, Handling und gestalterischer Anspruch der beurteilten Dienstleistungen. Für den diesjährigen Sonderpreis „Cradle-to-Cradle Challenge Award“ – ein Award für Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung – überzeugte Mosa und gewann die begehrte Trophäe, die von Prof. Dr. Michael Braungart überreicht wurde.



Gold-Gewinner ARCHITECTS´ DARLING® Awards 2017



ACO: Außenanlagen

Rheinzink: Außenwandverkleidungen

Geze: Automatiktüren

Schöck: Balkone, Loggien, Terrassen

HALFEN: Befestigungstechnik

Hörmann: Beste Objektberatung

VHV: Beliebtester Versicherungspartner

Knauf Gips: Brandschutz

VELUX: Dachbelichtung / Tageslichtsysteme

Vitra: Einrichtungs- und Möblierungssysteme

Brillux: Farben und Lacke

ROCKWOOL: Flachdach / Flachdachabdichtung

Villeroy & Boch Fliesen: Fliesen und Platten

Schlüter Systems: Fliesenverlegezubehör

Saint-Gobain Glas: Glas / Glaskonstruktionen

Wienerberger Poroton: Mauerwerk

Grohe: Sanitäre Armaturen

Knauf AMF: Schallschutz / Raumakustik

Schüco: Sicherheitstechnik / Zutrittskontrollsysteme

Gira: Smart-Home

ROMA: Sonnenschutz

Braas: Steildach / Steildachabdeckungen

Gerhardt Braun: Trennwandsysteme

Buderus: Wärmeversorgungstechnik



Gold-Gewinner ARCHITECTS´ DARLING® Jury-Awards 2017



UNIPOR-Ziegel: Beste Produkt-Innovation Rohbau

USM Möbelbausysteme: Beste Produkt-Innovation Ausbau

RAICO Bautechnik: Beste Produkt-Innovation Technik

AGC Interpane: Bestes Referenzobjekt

InformationsZentrum Beton: Beste Architektur-Hauszeitschrift

ROCKWOOL: Beste Anzeige

Rieder Smart Elements: Bester Website

Vitra: Bester Film „Unternehmen“

USM Möbelbausysteme: Bester Film „Produktpräsentation“

Forbo Flooring: Beste Bemusterung

Mosa: Cradle-to-Cradle Challenge Award





